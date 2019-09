Actualizado 09/09/2019 a las 22:43

Después de las vacaciones veraniegas, «El hormiguero» ya ha vuelto a la normalidad absoluta. El programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 recibió este lunes a Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma de Cantabria y uno de los invitados más ilustres del formato.

Revilla, que ha acudido al programa de Antena 3 en multitud de ocasiones, regresó este lunes para analizar la actualidad política de España. Aunque antes, sorprendió a Pablo Motos con un obsequio muy especial: un sobao pasiego gigante y una caja de anchoas. Por ello, se llevó una sonora ovación en plató. «¡Pues este es mi desayuno diario! ¡Tomo esto por las mañanas los 365 días del año!», comentó el mandatario, orgulloso, que a continuación aseguró que en Cantabria se producen cada día cerca de 3,5 millones de sobaos.

A continuación, Motos habló acerca de la faceta más cercana de Revilla. «Me sorprendió cuando te pusiste a hacerte fotos con todos los vecinos que quisieran. Todo el mundo se quiere hacer fotos contigo. Eres como la Kim Kardashian de Cantabria», bromeó el presentador. «No sé quién es ese señor, pero bueno...», contestó Revilla, con su sencillez habitual. «Creo que soy un tío atípico para muchos, pero soy el tío más normal del mundo. Entonces, he decidido que los sábados y domingo me voy a plantar de 9 a 13 en el Ayuntamiento... y el que quiera venir, que se haga una foto. Me he hecho 4600 fotos con la gente, el 60% de ellos, por cierto, catalanes», prosiguió el dirigente, que lanzó una pequeña pulla a Motos. «La gente me dice que tienes que dejarme hablar más cuando vengo a "El hormiguero"».

Tras ello, el televisivo quiso preguntar a Revilla por unas declaraciones recientes de la tertuliana televisiva Pilar Rahola, independentista confesa, y que ha asegurado en los últimos días que, en un encuentro con el Rey Juan Carlos I, este «la retorció un pecho». A ese respecto, el dirigente defendió al monarca emérito. «Me parece increíble. No la creo en absoluto», empezó diciendo. «El Rey me habló a mí, en una ocasión, de una pequeña anécdota con ella. Por lo visto, fue a verle con una bandera independentista y la llevaba bocabajo, por lo que el Rey le dijo que la pusiera bien. Pero vamos, de ahí a hacer una exprimición... ¿tú crees que si el Rey hace eso a Pilar Rahola, al minuto no va a convocar una rueda de prensa para contarlo? Creo la versión del Rey, porque si no hubiera sido el escándalo del siglo», aseveró Revilla en «El hormiguero».

Posteriormente, ambos pasaron a hablar sobre el panorama político que se presenta en España. «¿Crees que habrá nuevas elecciones?», preguntó Motos. «Sí, porque Podemos quiere ministerios y el PSOE no se los quiere dar», respondió Revilla, que lanzó un dardo a la formación que dirige Pablo Iglesias. «Recuerdo cuando les ofrecieron la vicepresidencia y algún ministerio y aún así, rechazaron. ¿Cómo puedes hablar de un Ministerio de poca entidad? ¿Y de una vicepresidencia?», se preguntó el dirigente, que siguió expresándose en esa línea.

«El PSOE debería haber dicho desde el primer momento que no era posible un pacto con Podemos, porque es un partido que está en una ebullición y no sabemos lo que plantea», prosiguió Revilla, que fue más allá. «Si hubiera sentencia dura en Cataluña, PSOE y Podemos pensarían totalmente distinto. Me consta que los Barones del PSOE creen que ese pacto no garantiza nada, porque podría haber dos gobiernos en uno. Es como si te vas a tomar un gyntonic, y te preguntan si quieres echarle vinagre. En los pactos hay que ser lógicos, no se puede pactar con cualquiera», defendió el dirigente en el programa de Motos.

En clave electoral, ambos comenzaron a hacer cábalas acerca de los partidos que dirigirían España. «¿A quién le convienen las elecciones? El PSOE yo creo que va a sacar mejores resultados», comentó Motos. Revilla, por su parte, no lo tenía tan claro. «Unas nuevas elecciones no convienen a nadie, porque es el fracaso de la política. Y no sabemos qué van a hacer los ciudadanos, porque hay mucha gente que no quiere votar», comentó, antes de criticar la manera de proceder de Ciudadanos y su cúpula. «Hay un político que me tiene asombrado: el señor Albert Rivera, porque al PSOE le hubiera encantado pactar con Ciudadanos. Pero él no quiere. Y no entiendo qué ha entrado en su cabeza para que sea así», afirmó Revilla.