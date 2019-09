Actualizado 24/09/2019 a las 22:31

La actriz y cantante Lolita Flores visitó este martes «El hormiguero» como la segunda invitada de la semana en el formato que presenta Pablo Motos en Antena 3. Allí acudió para hablar acerca de «La fuerza del cariño», su nueva obra de teatro.

Nada más pisar el programa, la intérprete se llevó una sonora ovación de plató. «Estoy encantada de estar aquí», confesó a ese respecto la hija de Lola Flores, que también es hermana de Rosario y del malogrado Antonio Flores.

A continuación, Motos mencionó una noticia que ha estado de actualidad en las últimas fechas: la posible desaparición de los teléfonos fijos. Sin dejarle terminar de hablar, Lolita se expresó con contundencia. «Estoy negra. Porque claro, por los móviles nos tienen controlados. ¡Por eso quieren quitarnos los teléfonos fijos! Y yo digo que por favor: no», espetó, con rotundidad.

Tras ello, el presentador habló con Lolita acerca de «La fuerza del cariño», la nueva obra de teatro de la actriz y que representará en el Teatro Infanta Isabel hasta el 17 de noviembre. «Me encanta ese teatro. Se podía hacer en él una especie de "Moulin Rouge"», opinó la actriz, al respecto del recinto.

La obra, por su parte, está basada en la clásica película del mismo nombre, que protagonizaron en 1983 Jack Nicholson, Debra Winger y Shirley MacLaine y que ganó cinco Premios Oscar. En el teatro, Lolita se mete en la piel de Aurora, el personaje al que en el cine dio vida MacLaine. Sin embargo, Lolita quiso desmarcarse de la reconocida actriz, ganadora de un Oscar y cuatro Globos de Oro. «Yo no soy Shirley MacLaine. Soy Lolita y aquí hago de Aurora», espetó la actriz, en «El hormiguero».

Al respecto de la representación teatral, Motos quiso saber cómo se prepara Lolita para llorar en determinadas escenas. «Tengo que meterme la mano dentro, buscar en mis entrañas. Tengo 61 años y en mi vida me han pasado cosas para reírme y otras para llorar. Y se puede llorar por muchas cosas: por amor, desamor, rabia, ira, por equivocarte, de impotencia...», respondió la intérprete.

Instantes después, Motos sacó el tema de las relaciones sentimentales. «¿A lo largo de tu vida, has disfrutado o has sufrido más por amor?», le preguntó el presentador. «Hay meses que me hace más sufrir y otros, disfrutar. Si lo tengo que poner en la balanza, por supuesto que he disfrutado más. Mi madre un día me dijo: "Tú quiere. Que te quieran más o menos, pero quiere tú. Porque se disfruta más queriendo que dejándose querer"», espetó Lolita, que bromeó con Motos acerca de su situación actual. «Un día leí, en una entrevista que te hicieron, que dices que ahora los hombres se asustan más cuando te ven...», comentó el presentador. «Claro. Porque soy abuela, pero no sé si se asustan. Soy bastante cariñosa, aunque mi temperamento puede hacer que la gente se eche para atrás un poco. Pero gracias a ese temperamento soy lo que soy, aunque detrás de todo eso... soy un perrito faldero», comentó la actriz en «El hormiguero».

En ese sentido, Lolita analizó su vida sentimental. «Me gustaría tener una pareja estable, pero está difícil». «¡Hazte Tinder!», coincidieron Barrancas y Petancas, las hormigas de la noche. La actriz, entonces, se expresó con contundencia. «Lo he pensado pero... ¿Qué hago con mi cara? ¿Me meto en Tinder y qué digo? ¿Que me llamo Luisa y tengo esta cara?», respondió.

«Bueno, existe un Tinder que solamente es para famosos y millonarios...», agregaron las hormigas, tratando de dar opciones a la cantante. «Ese me gusta menos entonces. El dinero tendré poco, pero lo que gano es mío», contestó. «Entonces... ¿no te haces Tinder porque te reconocerían, no?», pregutó Motos. «Sí, aunque me encantaría tener algo. Pero tampoco un "apretamiento" de todos los días», zanjó Lolita en «El hormiguero».