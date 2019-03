Actualizado 28/03/2019 a las 00:14

Solo quedan seis concursantes en la casa de «Gran Hermano DÚO», que serán cinco a partir de este jueves. Con Sofía Suescun, Alejandro Albalá y María Jesús Ruiz en el disparadero, Telecinco emitió este miércoles «GH DÚO: Límite 24 Horas», el programa que ocupa el «prime time» de la primera cadena de Mediaset el día de antes de cada gala.

El mal ambiente entre María Jesús y Kiko Rivera ocupó gran parte del programa que presenta Jordi González. En él, se emitieron unas imágenes de la convivencia durante la semana que dejaron al hijo de Isabel Pantoja en una posición controvertida. «¡Eres una microondas! ¡Calientapollas! Hasta tú misma te lo dijiste, que eres una mujer microondas!», manifestó en la casa, antes de refererirse expresamente a unos presuntos tocamientos que la exMiss España le habría realizado a Antonio Tejado hace algunas semanas en «GH DÚO». «Cuando alguien está con una manta y le coge el nabo... pom pom pom pom pom, pues qué quieres que diga», manifestó Rivera. «Eso mismo lo puedes decir de otra manera», le reprendió su mujer, Irene Rosales.

Tras la retransmisión del vídeo delante de los concursantes, González les preguntó por el contenido del mismo. «Ni siquiera me voy a defender. Simplemente voy a dejar que la gente vea estas imágenes y decida. Que juzguen y tomen la decidión que tengan que tomar. Estoy harta. No quiero que se hable más mal de mí», enfatizó María Jesús. A pesar de sus ataques a la jienense, calificados por la audiencia del programa como «repugnantes» o «vomitivos» en redes sociales, Rivera siguió a lo suyo. «Se merece un Oscar, en todos los conceptos. Se sabe manejar muy bien en la televisión. Sabe hacerse sentir como que todos los que estamos aquí la estamos machacando y lo hace muy bien», recalcó.

¡REPUGNANTE Kiko! Entiendo perfectamente a María Jesús. No porque sea ella, sino porque eso no se puede tolerar #GHDÚOLímite11 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 27 de marzo de 2019

Irene se despierta y Kiko sigue siendo repugnante.



ASCO, #GHDÚOLímite11 — Rubén Eckmann (@SRRuben_) 27 de marzo de 2019

Confirmado que los pantojos dan vergüenza ? Quien tenía duda ? Pues Irene incorporó un papel q no es ella y kiko es vomitivo y la prima defendiendo el indefendible , llegar al punto q Mila defienda MJ es pq es grave jajajaja #GHDÚOLímite11 — Daniela🇧🇷 🐭 🍋🌪👑 (@DaniellaLP3) 27 de marzo de 2019

En ese instante, María Jesús contestó, en alusión a los términos en los que Rivera se había referido a ella en el vídeo. «Yo no soy la culpable de que digas lo que dices». «¡Y lo pienso!», recalcó el «disc-jockey». «¡Qué sinverguenza!», espetó María Jesús. «Si no te gusta, pues te aguantas y te rascas», replicó Rivera. Fue entonces cuando tomó partido en la discusión Irene, esposa de Rivera y que hasta el momento, había sacado pocas veces los pies del tiesto en «GH DÚO». Tras comenzar a chillarse con María Jesís, la exmodelo la reprendió. «Has tardado tres meses en sacar tu carácter. Ahora estamos viendo como eres».

La discusión no cesó en los minutos siguientes, en los que fue subiendo la tensión en Guadalix. «¡Abrumadora! Hoy me has vuelto a insultar, la misma palabrita que le llamaste a Julio. ¡Sinvergüenza! ¿Y tú que eres?», bramó Rivera, con desprecio. «Soy una persona que me he dedicado a defenderme», contestó María Jesús. «¿A defenderte? Ni que hubieras ido a la guerra», manifestó Irene. Desde plató, González trataba de poner paz, sin éxito. «Tú eres una mala persona», le dijo la exmodelo a Rivera. «¡Otra vez dando pena! Ahí la tienes otra vez. ¡Esto es “Titanic 2”! ¡Me ha llamado machista, sinvergüenza y mala persona. Anda que vaya tela...!», esgrimió Rivera.

En ese momento, González se pronunció y arremetió contra Rivera. «No creo que seas ninguna de las tres cosas, pero sí que utilizaste una palabra asquerosa (“calientapollas”) que tiene un tinte machista muy asqueroso». En plató, Juani, la madre de María Jesús, rompió a llorar viendo lo que estaba sucediendo con su hija. «Se está defendiendo muy bien, con lo que está aguantando», dijo entre lágrimas, mientras era consolada por el presentador de «GH DÚO».