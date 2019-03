Actualizado 22/03/2019 a las 01:04

Este jueves, llegó a Telecinco la duodécima gala de «Gran Hermano DÚO», el «reality» por parejas de la primera cadena de Mediaset. Con Jordi González supliendo a Jorge Javier Vázquez al frente del espacio, la audiencia debería decidir si expulsar a Carolina Sobe o hacer lo propio con María Jesús Ruiz.

Como tantas otras noches de «GH», el inicio de la velada lo protagonizaron las idas y venidas de Alejandro Albalá y Sofía Suescun. La polémica Maite Galdeano, madre de la segunda, acaparó gran parte del debate en plató acerca de la pareja, al tiempo que sacó pecho por haber «criado» a Sofía ella «solita». «Estoy contenta como soy, con la hija que he criado. Es maravillosa. Me tiene fascinada, es súper trabajadora, lo que todas las madres quisieran. Responsable, una chica muy sana. Con eso es con lo que me quedo. Y la ha criado la Maite Galdeano solita. Y orgullosa», recalcó.

En ese instante, parte del público allí presente comenzó a aplaudirla, mientras otro gran sector la abucheaba y pitaba. «¡Maite, manipuladora!», bramó un espectador. La mujer encajaba la reacción de la audiencia frunciendo el ceño y con el rostro contrariado, visiblemente molesta, pero no respondió. Sin embargo, su paciencia se colmó instantes más tarde en el plató de «GH DÚO».

Después de que el programa emitiese imágenes de la visita de Maite a la casa de Guadalix de la Sierra en la noche del miércoles, y de protagonizar una nueva bronca con Paz Guerra, la madre de Albalá, parte del público volvió a cargar contra ella. En ese instante, la progenitora de Sofía estalló. «¡Cómo que “uh”! ¡Estoy acostumbrada a los “uh”!», comenzó gritando. «¡Iros al corral todos ahí! ¡Iros a la mierda todos, hombre! “¡Atontaos!”», chilló a los espectadores allí presentes.

En ese momento, González la cortó. «Son las artes de Maite para ganarse al público», dijo con sorna, antes de cuestionar el gesto de la mujer. «¿Pero cómo vas a mandar a la mierda al público?», reprobó, antes de intentar cambiar de tercio y poner el foco en Guadalix. Allí preguntó a Sofía acerca de su madre. «Detrás de ese radicalismo, esconde pequeñas verdades o grandes», manifestó la joven, antes de sentenciar que de mayor, le gustaría ser como Maite. «¿Has visto? Quiere ser como yo», sacó pecho la mujer. «Ya... eso es lo que más me extraña», respondió el presentador.

Instantes más tarde, González anunció a Carolina Sobe como nueva expulsada de «GH DÚO», por lo que ya son solo seis los concursantes que quedan en el programa. En ese sentido, la gran novedad de la velada era que serán las familias de los concursantes, así como la audiencia, los que detrminarían a los nominados de la semana y a los dos primeros finalistas del «reality».