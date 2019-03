Actualizado 22/03/2019 a las 01:01

La gala del jueves de «Gran Hermano DÚO» fue la primera en mucho tiempo que se celebra en esa fecha sin el icónico presentador Jorge Javier Vázquez. El televisivo sufrió un ictus el pasado fin de semana y fue operado de urgencia, por lo que ha sido sustituido al frente del «reality» por el veterano Jordi González.

El presentador suplente, que hasta ahora conducía «GH DÚO: Última Hora» y «GH DÚO: El Debate», pasaba así a primera línea con «GH DÚO: Límite 24 Horas» y las galas de los jueves. Aunque se no estrenaba de la mejor manera, puesto que el pasado martes, en «GH DÚO: Última Hora», hacía un desafortunado comentario acerca del padre de Irene Rosales.

El hombre, enfermo de un tumor cerebral desde hace 16 años, se va a dormir todos los días muy pronto, por lo que Irene lamentó que no pudiera ver el mensaje que, en directo, le dedicaba por el día del padre. González, que desconocía la enfermedad, ironizó acerca de la hora a la que se acuesta el padre de la joven, por lo que fue muy criticado en redes sociales. Pero casi al instante, pidió perdón. «Tengo que decir que soy una persona imperfecta. Ignoraba la enfermedad del padre de Irene, por eso me extrañaba que se fuera a dormir tan pronto. Lo siento», sentenció. Un gesto que gustó y mucho a los espectadores, poco acostumbrados a que Vázquez se disculpase públicamente.

González capea el temporal

A partir de entonces, González no ha hecho más que ganarse a la audiencia del «reality». Superó con nota la prueba de fuego de «GH DÚO: Límite 24 Horas» del miércoles y siguió en la misma línea en la gala de este jueves, que terminó con Carolina Sobe como expulsada de «Gran Hermano DÚO». Supo lidiar con el conflicto entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun, así como con sus respectivas madres, Paz Guerra y Maite Galdeano, y con las discusiones que surgieron en la casa de Guadalix de la Sierra.

Aparte, solventó con respeto y educación todos los momentos tensos de la noche, como la fuerte discusión entre Sobe y María Jesús Ruiz en el momento en que una de ellas debía ser expulsada, o el instante en que Maite Galdeano insultó a la audiencia presente en plató. «Son las artes de Maite para ganarse al público... pero, ¿cómo vas a mandar a la mierda al público?», abroncó a la mujer, sin perder la compostura.

Tampoco quiso tomar parte activa de los conflictos que se desataron en la velada, en los que siempre intentó mantenerse al margen. Salvo en el momento de mostrarse tajante con Maite, a la que cortó las alas en todo momento. Todo lo contrario a lo que sucedía con Vázquez, que no tenía ningún inconveniente a la hora de dar voz a la madre de Sofía en plató. Más allá de ello, en un momento de la velada en el que el público comenzó a abuchear a María Jesús, González quiso aclarar algo. «Esta noche hay en plató muchos amigos de Carolina, por eso están pitando tanto a María Jesús»

Gracias al pulcro trabajo del catalán, «GH DÚO» consiguió que no se notase la ausencia de su presentador estrella. Gran parte de la audiencia, de hecho, se posicionó en redes sociales en favor de González. «Espero que Jorge Javier se ponga mejor, pero estoy encantada con Jordi González siendo presentador de “Gran Hermano”. No tiene nada que ver, es una persona imparcial y se limita a presentar y cuando opina es con el máximo respeto», opinó una usuaria. «Me esta gustando la gala de hoy sobretodo porque no esta Jorge Javier, y Jordi lo hace mil veces mejor», sentenció otra. «Jordi está dando una clase sobre cómo se debe presentar “GH”», dijo uno más. «Jordi González lo está haciendo genial. No se mete en fregados, no se mete con los concursantes, no usa favoritismos, se dedica a presentar, no hace humor fuera de lugar, y eso me encanta, da gusto ver galas así donde reina la cordura y el respeto del máximo responsable», espetó uno más.

El recuerdo de Vázquez, no obstante, seguía presente en «GH DÚO» «Me está gustando mucho cómo está llevando Jordi “Gran Hermano”. Eso sí, Jorge Javier tiene un humor más cítrico con los concursantes que le daba un toque “especial metemierdé” al concurso», remarcó un «tuitero». «La chispa que tiene Jorge para hacer el programa no la tiene ni Jordi ni nadie», comentó otro más. La recepción de la audiencia, no obstante, es muy positiva y no cabe duda de que González superó el examen con nota. Es más, a lo largo de la gala apenas hubo referencias a Vázquez, que se encuentra recuperándose del percance que sufrió la pasada semana.

