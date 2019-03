Actualizado 24/03/2019 a las 14:30

Pocos concursantes de «Gran Hermano DÚO» levantan tantas suspicacias como María Jesús Ruiz. Aunque el principio tenía en su contra a un gran sector de la audiencia del «reality» la exmodelo se ha ganado poco a poco la simpatía de los espectadores y hoy es la gran favorita para ganar «GH DÚO». Su relación con sus compañeros, no obstante, dista mucho de ser la idónea.

En los más de dos meses de convivencia que llevan los concursantes en la casa de Guadalix de la Sierra, María Jesús ha vivido fuertes enfrentamientos con un gran número de aspirantes. Algunos de ellos ya han sido eliminados, como Ylenia Padilla, Antonio Tejado, Carolina Sobe, Fortu Sánchez y Julio Ruz, expulsado de manera disciplinaria de «GH DÚO» por su relación con la exmodelo. Otros, no obstante, continúan en la casa, como Sofía Suescun y Kiko Rivera.

Los dos, de hecho, junto a Irene Rosales, la mujer de Rivera, han tenido un gesto con la concursante que no ha gustado nada a los espectadores del programa durante una fiesta que celebraron en la casa en la noche del viernes. Tal y como han mostrado las cámaras del Canal 24 Horas de «Gran Hermano DÚO», los participantes del «reality» estuvieron bebiendo, charlando y disfrutando hasta altas horas de la madrugada en Guadalix.

En un momento de la velada, María Jesús decidió irse a dormir, cuando en el salón todavía estaban Kiko Rivera, Sofía Suescun e Irene Rosales. «¡Buenas noches chicos! ¡Hasta mañana!», se despidió la que fuera Miss España en el año 2004. Sus compañeros, no obstante, la ignoraron por completo y ni siquiera se despidieron de ella. Es más, siguieron hablando como si nada.

Pero la audiencia, que no pasa una, se dio cuenta del detalle y no dudó en dejar constancia de ello en redes sociales. «Mejor no comento lo de estos tres. Ni un buenas noches», sentenció una usuaria. «Imaginaos por un momento que es a Kiko o a Irene a la que ignoran. Es que me da mucha rabia. Cuando estaba Raquel lo hablaba con ella pero ahora está sola y sólo puede hablarlo en el Confesionario», agregó otra, aludiendo al vínculo entre María Jesús y Raquel Lozano, expulsada hace varias semanas. El próximo jueves, María Jesús se jugará el seguir en la casa con Alejandro Albalá y Sofía Suescun.