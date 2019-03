Actualizado 23/03/2019 a las 16:52

El pasado jueves, Kiko Rivera se convirtió en uno de los primeros finalistas de «Gran Hermano DÚO». El hijo de Isabel Pantoja, se coló, junto con su pareja Irene Rosales y el peluquero Juanmi Martínez, en la última fase del «reality» de Telecinco, mientras que Sofía Suescun, María Jesús Ruiz y Alejandro Albalá se disputarán las otras dos.

Sin embargo, la felicidad del «disc-jockey» por haberse metido en la final de «GH DÚO» podría no durarle mucho. El pasado jueves, en la gala del programa, Rivera ya se quejó de haber sufrido un «ataque de gota» durante la semana, que en las últimas horas podría haber ido a más. Así lo ha confirmado este sábado «Socialité», el formato que María Patiño presenta en la primera cadena de Mediaset.

En el citado espacio, la televisiva ha señalado que el concursante podría «tener que abandonar» el «reality» de Telecinco repentinamente después de no haber conseguido superar sus problemas con la enfermedad. De acuerdo con el programa, si el joven no mejora en «las próximas horas», los facultativos médicos presentes en la casa de Guadalix de la Sierra le aconsejarían que abandonase «Gran Hermano DÚO». La «ilusión» de Rivera por estar en la última fase del «reality», no obstante, podría empujarle a continuar en él pese a sus problemas de salud.

En la gala del jueves, el aspirante le explicó al presentador Jordi González su dolencia, asegurando que esta se debía a la «mala alimentación» de los concursantes del programa dentro de la casa. «Comemos mucho arroz y pasta, pero especialmente mucho tomate», afirmó Rivera en «GH DÚO». Asimismo, aseguró que ya había visitado a los médicos de Guadalix para tratar su enfermedad, al tiempo que aseveró que no tenía intención de abandonar el «reality».

Hace algunas semanas, su mujer, Irene Rosales, tuvo que marcharse del programa varios días tras sufrir un «aborto natural». El pasado 25 de febrero, Rivera hizo lo propio durante algunas horas, para testificar en un juicio que tenía pendiente Isabel Pantoja. En 2011, el «disc-jockey» también tuvo que abandonar antes de tiempo «Supervivientes».