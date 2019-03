Actualizado 27/03/2019 a las 00:14

Este martes Telecinco emitió un «Última hora» de «GH DUO» para informar a la audiencia de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en la casa de Guadalix de la Sierra. Jordi González, al frente del programa, abrió la noche informando de que Irene y Kiko Rivera disfrutarían de una cena especial y romántico tras haber resultado ganadores de la prueba semanal.

Lo que ellos no sabían es que sus compañeros, desde el salón, estaban viendo y oyendo todo lo que hacían y decían sentados a la mesa. Además, en el programa de este martes tuvo lugar el «estreno mundial» del videoclip que los concursantes han tenido que grabar esta última semana con la canción «Déjate querer», de Sebastián Yatra.

Una vez más, como ya sucedió el domingo, buena parte del programa versó sobre la creciente enemistad entre Kiko Rivera y María Jesús. Al primero le molesta sobre todo que ella lo acuse constantemente de machista, y en el debate del domingo tuvo que salirse del salón para evitar enfadarse más cuando María Jesús lo llamó así.

María Jesús se derrumbó en el confesionario asegurando que no es ninguna «calientapollas», como la llamó Rivera. «Es un comentario machista, anacrónico y falso», dijo María Jesús sollozando. Su disgusto ha ido a más, y entre lágrimas, y aunque había asegurado que ella jamás desvelaría nada de lo que sus compañeros le hubieran confesado en la casa, ha tirado de la manta y ha acabado atacando de forma muy dura a Kiko: «Yo no me gastó 4.000 euros en un casino porque sé que cuesta mucho ganarlo. Yo soy hija de dos personas honradas y trabajadoras».

También tuvimos una pequeña ración del culebrón Alejandro-Sofía. Él ahora ha cambiado de estrategia y se hace el duro con Suescun. «Uno se cansa, uno mira ya las cosas de otra manera. La quiero mucho pero enamorado como antes, para nada», contó Albalá en el confesionario.

Por su parte, Sofía constató que «los dos sabemos que no vamos a estar juntos». Además, y también desde el confesionario, contó que María Jesús comparó su relación con Alejandro con la que la exmiss tenía con Julio Ruz. Suescun dijo estar de acuerdo con esa comparación: ve semejanzas en el papel de sus madres, en que ninguno cree que pasaron malos momentos en su relación… Además, la ganadora de «Supervivientes» cree que la supuesta guerra entre ambos por ver quién se victimiza más no tiene sentido, porque los dos lo pasan mal. «Me da rabia la injusticia de que a mí se me eche la culpa de todo» zanjó.