La guerra entre las cadenas por la audiencia ha llevado a Telecinco a aplazar al martes su serie «Secretos de Estado» y el espacio «GH DÚO: Última Hora», el programa que hasta ahora presentaba Jordi González los miércoles, un día antes de la gala de «Gran Hermano DÚO» y en el que repasaba la actualidad de la casa de Guadalix de la Sierra. Con el traslado de «La Voz», de Antena 3, al tercer día de la semana, la primera cadena de Mediaset ha optado por hacer lo propio con «GH DÚO: Límite 48 Horas», que ahora pasará a llamarse «GH DÚO: Límite 24 Horas» y se emitirá los miércoles.

El último programa, eso sí, cambiará de presentador, pues González sustituirá al frente del mismo al Jorge Javier Vázquez tras su repentina enfermedad. El conductor barcelonés, hasta ahora en segundo plano, tomará así el testigo de JJ como el principal sustento de «Gran Hermano DÚO», aunque lo cierto es que no ha empezado su nueva etapa con buen pie.

Este martes, en «GH DÚO: Última Hora», González invitó a los concursantes del programa a «mandar un mensaje» a sus progenitores por el Día del Padre. Entre todos los alegatos, destacó el de Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera y cuyo padre lucha desde hace 16 años contra un tumor celebral, como ella misma ha desvelado en varias ocasiones en «Gran Hermano DÚO». «Para mí eres un superhéroe. No quiero que me faltes nunca. Quiero que estés toda la vida conmigo. No he podido tener mejor padre ni mejor ejemplo de educación, de vida y de todo. Te quiero con locura. Estoy deseando verte y darte un abrazo», desveló la joven, emocionada, al tiempo que lamentó que su progenitor no «pudiese ver» el mensaje. «Mi padre se va a dormir todos los días a las seis de la tarde, así que no estará viendo esto».

Ante su comentario, el presentador se extrañó. «¡A las seis de la tarde! ¿Cómo se va a ir a acostar a esa hora?», se preguntó. Ante su desconocimiento, las redes sociales comenzaron a echar humo y a atacar al televisivo. «Después de contar Irene la historia de la enfermedad de su padre unas cuantas veces, Jordi aún se sorprende que su padre se acueste a las 6 de la tarde», escribió un usuario, con sorna. «Jordi diciendo que no entiende el horario de dormir del padre de Irene, sin saber la enfermedad que tiene. Ya podría ver un poco del programa que presenta... », añadió otro.

«De vergüenza que el señor Jordi González bromee sobre el horario de dormir del padre de Irene, cuando todos sabemos, sin trabajar en “GH” ni cobrar por ello, que el hombre tiene un tumor cerebral», comentó uno más. A las críticas se sumó Laura Velasco, exconcursante de «GH 18». «Creo que Jordi la ha cagado un poco sin querer por el comentario del padre de Irene», publicó la joven.

En apenas unos minutos, el nombre del presentador se convirtió en «trending topic» en Twitter. El revuelo fue tal que, el propio González, se vio obligado a pedir disculpas a la audiencia de «GH DÚO: Última Hora». «Tengo que decir que soy una persona imperfecta. Ignoraba la enfermedad del padre de Irene, por eso me extrañaba que se fuera a dormir tan pronto. Lo siento», dijo con solemnidad, antes de despedir el programa. Tras su gesto, muchos espectadores le arroparon. «No empecemos a atacar a Jordi González. No sabía que el padre de Irene estaba enfermo», aseveró una usuaria. «¿Habeis escuchado alguna vez a JJ pedir perdón como Jordi ahora? Pues eso...», recalcó otro.

