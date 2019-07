El anecdótico oficio de Lydia Lozano como vendedora de El Corte Inglés

Actualizado 13/07/2019 a las 01:34

El mundo del periodismo es tremendamente cambiante, y en el terreno de la televisión todavía más. Lydia Lozano lleva en pantalla desde el año 1997, más de 20 años ininterrumpidos en los que la periodista ha analizado y comentado todo tipo de información relacionada con el mundo del corazón o de los realities. Gracias a «Tómbola», la presentadora logró hacerse un hueco en la pantalla hasta la fecha. Pero, ¿qué habría pasado si Lydia Lozano no se hubiera dedicado al corazón?

Vendedora al detalle

Lydia Lozano, mientras estudiaba la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, estaba preparándose ya por si la profesión informativa no le traía suficientes éxitos. Al igual que muchos jóvenes hoy en día, mientras completaba su formación, Lydia Lozano fue dependienta en El Corte Inglés. Si atender a los clientes hubiera sido la pasión de su vida, posiblemente «Sálvame» no podría haber contado a día de hoy con ella.

Lydia Lozano, tertuliana «bien»

Pero la de vendedora en grandes almacenes no ha sido la única profesión que ha experimentado Lydia Lozano. Tiempo atrás, antes de dedicarse profesionalmente al periodismo del corazón, una joven se presentaba ante la audiencia de «Hablando se entiende la gente». Con menos de 30 años, Lozano fue tertuliana, pero no de corazón: comentaba diferentes temas, tampoco necesariamente de actualidad, pero que tenían que ver con la sociedad del momento. Además, lo hacía desde su particular punto de vista de «niña bien», tal y como José Luis Coll la presentó.

«Somos luchadores, es lo bueno que tiene esta juventud. Y superamos muchas barreras, como la que tiene esta gente por llevar el pelo largo, por llevar tupé o a mi porque me gusta la minifalda», comentó Lydia Lozano en uno de los programas que hablaba sobre las tribus sociales. En el mismo asumió haberse relacionado con todos estos grupos por igual, especialmente cuando se encontraba estudiando en la facultad, sus «años más divertidos».

Incipiente carrera de actriz

Pero es que, además, Lydia Lozano también pudo haber sido actriz si así lo hubiera querido. La periodista, de hecho, ya ha hecho sus pinos en el mundo de la actuación. Su primer papel, de hecho, lo tuvo en la gran pantalla, de la mano de su amigo y director Antonio del Real. A través de un pequeño cameo, Lozano hizo una aparición estelar en la cinta «Desde que amanece apetece», en el año 2006. En la cinta pudo codearse con actores de la talla de Arturo Fernández, Loles León o Kira Miró, entre otros.

Pero también ha aparecido en una serie. Hubo que esperar hasta el año 2013 para encontrar a Lydia Lozano haciendo dos sketches para Telecinco en su serie «Esposados», una ficción sobre problemas en diferentes matrimonios. Cada semana, dos parejas de famosos eran invitados para realizar cameos, y una de estas fue la colaboradora de «Sálvame». El otro lado de la cama estaba ocupado por el periodista y criminólogo Nacho Abad, que en aquella época trabajaba en «El programa de AR».

Además, en «Sálvame» también ha demostrado que es capaz de interpretar, incluso, cantando. Durante una época, Lydia Lozano ha tenido que ir interpretando a diferentes artistas conocidos y, en una particular versión del «Tu cara me suena», ha mostrado que el mundo de la canción también habría podido acogerla si su voz hubiera sido digna de su interpretación.