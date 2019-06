Actualizado 19/06/2019 a las 17:48

La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha copado las escaletas televisivas. Desde Ana Rosa hasta Jorge Javier Vázquez, nadie quiere perderse un detalle de este gran acontecimiento que sigue rodeado de misterio. Ni la boda de Belén Esteban, que se celebra este fin de semana, parece hacerle sombra. Sin embargo, una de las colaboradoras de «Sálvame» ha eclipsado a estos dos enlaces durante las primeras horas del programa de Telecinco.

Al regresar de la publicidad, aparecía Lydia Lozano con cara larga. Durante el corte, Belén Ro y Kiko Hernández habían estado comentando el look que la colaboradora de «Sálvame» tiene preparado para la boda de Belén Esteban. Este gesto, aparentemente inocente, no fue del agrado de la colaboradora. La televisiva se ha molestado mucho y la cosa no ha ido mejor cuando Rafa Mora ha desvelado el dichoso detalle en directo.

«¿Qué más da que Lydia vaya en pantalón?», dijo el extronista. La cara de Lydia lo decía todo. No le ha hecho ninguna gracia y no se le ha pasado el enfado con la propuesta de «Sálvame»: ponerle un coche en la puerta para que le lleve al a tienda que ella elija para comprarse un traje nuevo. Eso sí, paga ella. «¿La bronca me la como yo, pero la que se va de compras es ella?», preguntaba incrédula Belen Ro.

La discusión no terminó ahí. A lo largo de la tarde, Lydia Lozano fue soltando pullitas al resto de sus compañeros. «No entiendo por qué te pones así. Si queréis enseño yo mi traje», comentó Kiko Hernández. Menos mal que estaba Jorge Javier Vázquez para explicarle que no es lo mismo revelar el traje que el vestido de un invitada.