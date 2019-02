«Sálvame» Preocupación por el estado de salud del marido de Lydia Lozano Carlos García-San Miguel tendrá que someterse a una delicada intervención esta misma semana

Lydia Lozano (58 años) no está pasando por su mejor momento. La colaboradora de televisión está muy preocupada por la salud de su marido, Carlos García-San Miguel Rodríguez de Partearroyo (67), más conocido en la intimidad como Charlie.

El marido de la asalariada del programa «Sálvame» tendrá que ser intervenido esta misma semana de una hernia discal lumbar, según ha podido conocer la revista «Lecturas». Se trata de una operación bastante frecuente hoy en día, pero a la vez es muy delicada, por lo que Lydia Lozano está muy preocupada por el hombre con el que lleva casada casi tres décadas.

Una preocupación que se ha reflejado en sus intervenciones en el espacio de Telecinco. Tanto que hasta su compañero Kiko Hernández, con el que mantiene bastantes rifirrafes en el programa, ha mostrado todo su apoyo a Lydia Lozano. «Esta semana estoy muy unido a vosotros, va a salir bien, vamos a salir bien de esta y de aquí a dentro de una semana te voy a ver con una sonrisa», ha dicho.

Y añadía: «A los dos, por tantos momentos que hemos vivido juntos, os tengo y os he tenido mucho cariño, por eso esta semana estoy muy unido a vosotros. Y solo os quiero decir que todo va a salir bien y, de aquí a una semana, te voy a ver con una sonrisa de oreja a oreja y vas a decir que todo está fenomenal. Con Charly he tenido mucha amistad, luego empezó 'Sálvame' y todo cambió. He pasado muy buenos momentos y le tengo muchísimo cariño, por eso, si estás viendo el programa, te envío un beso muy grande».