RTVE celebrará el Benidorm Fest a pesar de no ir a Eurovisión: «Será sencillamente espectacular»

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha confirmado la organización del certamen en la ciudad alicantina pese a asegurar que no participarán en el festival

Paula Vázquez, Inés Hernand y Melody durante la final del Benidorm Fest 2025
C.M.

La jornada de ayer desató una revolución sin precedentes en el universo eurovisivo: Israel seguirá participando en Eurovisión 2026 tras una votación interna de la UER que ha fracturado al organismo y que ha empujado a España a abandonar oficialmente el certamen. RTVE confirmó ... minutos después del resultado que no acudirá a la edición del próximo año ni retransmitirá la final ni las semifinales.

