RTVE celebrará el Benidorm Fest a pesar de no ir a Eurovisión: «Será sencillamente espectacular»

La jornada de ayer desató una revolución sin precedentes en el universo eurovisivo: Israel seguirá participando en Eurovisión 2026 tras una votación interna de la UER que ha fracturado al organismo y que ha empujado a España a abandonar oficialmente el certamen. RTVE confirmó ... minutos después del resultado que no acudirá a la edición del próximo año ni retransmitirá la final ni las semifinales.

Entre los eurofans, una de las grandes dudas que surgió de inmediato fue el futuro del 'Benidorm Fest', el evento que desde 2022 servía como preselección española. El presidente de RTVE adelantó que sí habrá festival, despejando cualquier interrogante y garantizando su celebración pese a la retirada de España del concurso europeo.

«RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Será sencillamente espectacular», aseguró el presidente de RTVE, José Pablo López, a través de sus redes sociales.

Desde su nacimiento en 2022, el 'Benidorm Fest' fue concebido precisamente para esto: para escoger, con un proceso propio, competitivo y transparente, la canción que representaría a España en Eurovisión. Organizado por RTVE en colaboración con la Generalitat Valenciana, el certamen recuperó el espíritu de las grandes preselecciones nacionales y lo adaptó a un formato moderno con dos semifinales y una final. Su sistema mixto, con un peso idéntico entre el voto del público y el de los jurados profesionales, lo convirtió en un laboratorio musical, en una plataforma para nuevos talentos y en un escaparate internacional que situó a la localidad alicantina en el mapa eurovisivo.

A día de hoy, sin embargo, todavía quedan incógnitas abiertas. No se conoce qué galardón recibirán los premiados más allá del tradicional micrófono de bronce, ni si el formato mantendrá todos sus elementos habituales mientras España permanezca fuera del festival. La UER ha fijado el 10 de diciembre como fecha límite para que los países confirmen oficialmente su participación, un plazo que deja abierta —al menos sobre el papel— la posibilidad de algún giro inesperado. Hasta entonces, el 'Benidorm Fest' avanza hacia su próxima edición con certezas limitadas y un escenario inédito en su corta historia.