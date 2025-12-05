Suscríbete a
El presidente de RTVE acusa a Israel de maniobrar en la sombra «durante meses» para evitar su expulsión de Eurovisión

José Pablo López asegura que la votación de este jueves fue una «farsa cocinada en los despachos» y apunta a la organización: «La neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora»

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

José Pablo López durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario en junio.
José Pablo López durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario en junio. EFE

Pablo De la Varga

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha acusado a Israel de haber actuado en la sombra «durante meses» para influir en la votación que este jueves confirmó la participación del país hebreo en Eurovisión. «Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era ... solo una farsa cocinada en despachos», ha señalado el máximo dirigente de la corporación Pública desde su cuenta en X.

