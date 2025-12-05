El presidente de RTVE acusa a Israel de maniobrar en la sombra «durante meses» para evitar su expulsión de Eurovisión

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha acusado a Israel de haber actuado en la sombra «durante meses» para influir en la votación que este jueves confirmó la participación del país hebreo en Eurovisión. «Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era ... solo una farsa cocinada en despachos», ha señalado el máximo dirigente de la corporación Pública desde su cuenta en X.

En una nueva crítica a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), López ha remarcado que el principal argumento de la organización queda «destrozado», que la neutralidad de Eurovisión «no está garantizada, ni antes ni ahora» y que Israel «seguirá utilizando» el festival «como considere oportuno».

Además, ha lamentado el silencio de la UER con este tema mientras «en las últimas horas» ha consentido ataques «muy graves» a RTVE, en los que, según el presidente la organización ha «mirado para otro lado».

Este jueves, la asamblea de la UER celebrada en Ginebra anunciaba la participación de Israel en Eurovisión 2026 tras una votación interna que en la que se impuso el apoyo al país judío con 738 votos a favor.

España había amenazado con no participar en la próxima edición del festival si no se expulsaba a Israel «por el genocidio perpetrado en Gaza», y tras conocer la noticia, no tardó en cumplir su palabra. Junto a ellos en el boicot, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, mientras que Islandia tendrá que decidir en «los próximos días».

RTVE anunció este jueves que no retransmitirá ni la final ni las semifinales de Eurovisión, aunque han revelado este viernes que sí celebrarán el 'Benidorm Fest', el evento que desde 2022 servía como preselección española.