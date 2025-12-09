Emma García opina sin filtros sobre la decisión de RTVE de que España no participe en Eurovisión por la presencia de Israel: «No puedo ver el festival...»

España no participará en Eurovisión 2026 después de que la organización confirmara que Israel seguirá en el concurso, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y el debate internacional sobre derechos humanos.

RTVE había planteado esa posibilidad con anterioridad y, tras ... la decisión del organismo europeo, hizo oficial la retirada, uniéndose a otros países que tampoco participarán en Eurovisión 2026 como Irlanda o Eslovenia, entre otros.

Esta decisión también implica que no se emitirán las galas del festival en España en la próxima edición como cada año, algo fuera de lo común y que está generando debate entre los eurofans.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha criticado que Eurovisión ya no funciona como un simple concurso de música, señalando también que las medidas internas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para corregir estos problemas son insuficientes y que la neutralidad y transparencia del certamen están en duda.

Este hecho inédito en la historia de España en Eurovisión ha causado un gran debate y división de opiniones, algo que se refleja tanto en redes sociales como en tertulias y charlas públicas, donde muchos se muestran a favor de la decisión del ente público mientras que otros la consideran desmesurada.

Emma García se moja y opina sobre la retirada de España de Eurovisión 2026

En este escenario una de las figuras televisivas que se han atrevido a dejar clara su postura ha sido la presentadora Emma García. Fue durante el programa 'Fiesta' cuando se trató el tema de la retirada de España del certamen entre los colaboradores, contando con la palabra de Barei, representante española de Eurovisión en 2016.

Desde su punto de vista, el boicot debería hacerse a todos los niveles, no solo en Eurovisión, y opinaba: «Somos bastante incoherentes los seres humanos y nos cuesta ser incoherentes con las decisiones que tomamos».

Por otro lado, el productor Alejandro Abad, representante español en el festival en 1994 y compositor de 'Dile que la quiero', canción con la que nos representó David Civera en 2001, opinaba a la contra de la posición de la cadena pública: «No soy ajeno al dolor humano, pero hay otras fórmulas. No yendo estamos apagando la música».

«No puedo estar viendo Eurovisión y no pensar en la guerra»

En ese momento, Emma García decidió intervenir para opinar sin filtros estar a favor de que España no vaya a Eurovisión el año que viene: «Mientras suena esa canción, ¿suenan las bombas? Yo es que no puedo estar viendo Eurovisión y no pensar en la guerra».

Al concluir el debate, la presentadora ha querido reiterar su parecer ante la postura de RTVE: «¿Ha hecho bien España en salir de Eurovisión? Por mi parte, sí. Ojalá que el año que viene estemos hablando de otra cosa. Sería una buena noticia», dejando muy claro lo que piensa.