quemar los días

Torrente da votos a Vox

Si la ultraderecha es el nuevo punk, el brazo tonto de la ley es su Johnny Ramone

Daniel Ruiz

Daniel Ruiz

DÍAS atrás, se produjo como ya sabrán una filtración del rodaje de la sexta entrega de Torrente, en la que se podía distinguir a Santiago Segura ofreciendo un mitin desde un balcón, acompañado de una parafernalia que recordaba mucho a la de Vox. De hecho, ... el partido se hacía llamar Nox. Me ha llamado la atención que el tono mayoritario de las reacciones en redes sociales de los simpatizantes del partido de Abascal haya sido de repulsa e indignación. Porque no conozco a un solo votante o afín a la ideología de Vox que, en petit comité, no simpatice y defienda a Torrente como símbolo gamberro de un sentimiento con el que se identifican.

