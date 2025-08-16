Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump da la espalda a Ucrania y apoya la exigencia de más cesiones territoriales a Putin para alcanzar la paz

todo irá bien

El gran acuerdo de Alaska

Trump y Putin han pactado reconocerse en la realidad. No es menor cuando se viene de tan abajo

Una de cada

Hemos aprendido todo

Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha habido un gran acuerdo entre Trump y Putin y es reconocer a Rusia y dejar de tratarla como si no existiera o como si lo único que se puede hacer con los rusos fuera pisotearlos. Porque al final Putin, Stalin, Gorbachov o los ... zares han sido a lo largo de la Historia la expresión del pueblo ruso. Aunque no sea una expresión democrática ni cuadre con nuestra tradición. ¿O es que alguien cree que el pueblo ruso ha sido el único que jamás ha tenido nada que ver con quién eran sus líderes? Claro que los rusos eligen, pero eligen a su manera. Y hoy su manera es Putin. Pensar que aislarlo o tratarlo como un monstruo va a arreglar las cosas es naíf. Esta superioridad moral con la que nos hemos acostumbrado a tratar con Rusia, como si viviéramos en una de las películas, buenas películas, sobre la Guerra Fría, es lo contrario de una diplomacia seria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app