Una superviviente de Hiroshima ha dicho a 'El País', en el aniversario del lanzamiento de la bomba, que «en 80 años no hemos aprendido nada» en relación a la guerra de Israel contra Hamás. Claro que hemos aprendido, señora, y por eso vamos a ... liberar Gaza tal como liberamos París y con dos bombas atómicas ahorramos a Japón los más de 4 millones de muertos que según el consenso de los historiadores una invasión convencional habría causado.

Preferiríamos que con una bomba hubiera bastado, o con ninguna. Nos habría gustado no haber tenido que desembarcar en Normandía, ni haber tenido que pactar con Stalin, ni tener que tomar Gaza, pero no controlamos el calendario del mal ni su terrible miscelánea.

Claro que hemos aprendido, señora, en estos 80 años. Hemos aprendido a intimidar al mal y desde 1945 no ha habido enfrentamientos directos entre potencias con armas nucleares. Sobre aquel sufrimiento hemos construido esta paz, la más duradera, justa y equilibrada de todos los tiempos. Por supuesto es una paz tan imperfecta como nosotros, pero con la misma fe y deseo de mundo mejor.

Hemos aprendido a administrar el miedo nuclear y ha funcionado contra fuerzas tan siniestras y desalmadas como las que tuvimos que enfrentar el siglo pasado. Los restos del comunismo, Al Qaeda, Estado Islámico y ahora Hamás. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido casi todo. Y digo casi porque todavía nos falta usted, que continúa quejándose en lugar de pedir perdón por el daño que su país hizo con el Eje y por lo que nos obligaron a hacer para lograr la paz.

Fat Man y Little Boy fueron dos bombas humanitarias y además no tuvimos que pedir la intervención naval de la Unión Soviética y evitamos a Japón el horror de caer bajo la influencia del Pacto de Varsovia. Sin la crucial decisión del presidente Truman, el verdadero poder atómico, que efectivamente es el disuasorio, no habría quedado demostrado y habríamos tenido muchas más guerras y muchos más muertos en estos últimos 80 años en que usted dice, señora, que no hemos aprendido nada.

Su país ha aprendido, y eso es mucho, a estar en el lado correcto de la Historia, Israel ha ganado sus guerras por ellos y por nosotros y hoy estamos en disposición de derrotar a otra organización terrorista cuya única pretensión es asesinarnos y eliminarnos. Entraremos en Gaza como entramos en París y entregaremos la ciudad liberada a unos líderes que no torturen y asesinen a su población ni a la nuestra.

Lo que hemos aprendido, señora, es que las guerras que se libran en favor de la libertad son todas una y la misma; y que todas son sanguinarias, y que todas son inevitables porque lo que más ansía tragarse la oscuridad es nuestra vida libre. Sus motivaciones nos resultan incomprensibles pero sabemos que ninguna gloria antigua se desvanece nunca totalmente y que el paraíso no es artificial y el infierno tampoco.