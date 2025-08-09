Suscribete a
todo irá bien

Hemos aprendido todo

Hemos aprendido, señora, es que las guerras que se libran en favor de la libertad son todas una y la misma

Un escándalo muy socialista

Ter Stegen se rebela contra el 'bullying' de Laporta

Salvador Sostres

Una superviviente de Hiroshima ha dicho a 'El País', en el aniversario del lanzamiento de la bomba, que «en 80 años no hemos aprendido nada» en relación a la guerra de Israel contra Hamás. Claro que hemos aprendido, señora, y por eso vamos a ... liberar Gaza tal como liberamos París y con dos bombas atómicas ahorramos a Japón los más de 4 millones de muertos que según el consenso de los historiadores una invasión convencional habría causado.

