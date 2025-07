Demagogia del Shein. El mismo día que pagaba el primer plazo del IRPF (cualquiera lo paga de golpe) fui agraciada con un tren parado en la Nada Station. El deterioro de la red ferroviaria es tan evidente que no hay ni que recordarlo. Si ... no se mantiene una infraestructura ferroviaria cada vez más grande es lógico que se eche a perder.

Ya doy por bueno ese retraso absurdo de un Alvia al cambiar de vía (a la de alta velocidad). Una cosa es que vaya lento y otra que se pare media hora. No pasa nada. Llevamos un retraso de tres cuartos de hora. No pasa nada. No hay plazas en la media distancia por la gratuidad. No pasa nada. Pasa lo del lunes y no pasa nada. Como si se tratara de fuerza mayor y no de desidia y falta de presupuesto para el mantenimiento. El estado de bienestar incluye un transporte público del primer mundo. El coche es el mejor amigo del hombre; el jamón, el segundo, y el autobús, el tercero. No había cogido un autobús de largo recorrido desde la adolescencia o la Ruta Quetzal y este año me he abonado de manera regular a la deprimente Estación Sur de autobuses, cuando no a pagar un coche que me lleve 300 kilómetros. Es la forma de viajar más segura. El avión en trayectos cortos también. Entre la sostenibilidad y llegar, me quedo con llegar. Cuando entras en un aeropuerto pierdes los derechos civiles (también en un paritorio o en una peluquería). Pero puede una elegir dónde perder los derechos civiles. Y en un sorprendente camino de vuelta ahora un aeropuerto es mejor que una estación. Y un avión mejor que un tren. Tenemos un Gobierno, pero quizá el deterioro de Renfe y Adif no sea responsabilidad única de este Gobierno. La carcoma viene poco a poco. Más trenes, más vías, menos dinero para mantenerlos. Boris Johnson decía que coger un tren en la Gran Bretaña de Blair era jugar a la lotería con el diablo. Hasta que hubo trenes en la Gran Bretaña de Johnson. Me viene mejor Churchill cuando aconsejaba que la mejor defensa contra la bomba atómica era no estar allí cuando cayera. La mejor defensa contra el tren en España es que no te pille en uno.