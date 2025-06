A mí me van a echar de las mujeres, pero lo de las putas es lo que menos me importa. Me importa lo otro. Lo mismo tengo que explicar que no estoy a favor de la trata de blancas y la explotación o esclavitud de ... las mujeres. No sé. Hay socialistas (mujeres) llevándose las manos a la cabeza por la corrupción (las mordidas) y el jaleo de prostitutas, por un lado, más las colocadas en empresas públicas, por otro. Pero, salvo los de siempre (González, Lambán, Madina o Page), no se echan las manos a la cabeza por la amnistía, por la nueva ley de acceso a la carrera judicial y la reforma del Estatuto fiscal. Por la idea que Sánchez tiene de la democracia y que ha puesto en práctica como una termita en casi todas las instituciones. Y sí, no hay que olvidar, como sostenía P.J. O'Rourke, que dar dinero y poder al Gobierno es como dar ginebra y las llaves del coche a un quinceañero. Vale, llega un momento en que todos los partidos se parecen. Pero quizá el que ahora manda ha ido demasiado lejos.

Claro que fue Fernández Díaz el que dijo lo de «esto la Fiscalía te lo afina», pero fue Sánchez el de «¿la Fiscalía de quién depende?». Y ahora, entre afinadores que también ejercen con este Gobierno y un Tribunal Constitucional a su servicio, los muñecos de Sánchez se dirigen al portal. Ni al de Belén ni al de la transparencia, al de lo que diga el señoriiiito, por decirlo como Fernán Gómez en 'El viaje a ninguna parte', que parece el título de Sánchez en esta etapa de la legislatura. Y parece que solo se le puede corregir en minucias, como cuando no sabe qué hacer con los Reyes y tiene que pasar por segunda vez frente a Don Felipe y Doña Letizia para hacerse la foto. Es el único ámbito donde le sacan los colores. Santos Cerdán declaró ayer en el Supremo por sus actos menores y lo mandaron a prisión. Siendo graves (y tipificados) son menos graves que los pecados originales de ser la voz de su amo. De sus negociaciones con Bildu y Junts que llegaron al peor puerto. O con el PNV. Cerdán es lo peor de Sánchez. Aunque lo hayan encarcelado por lo que podría no tener con Sánchez. De momento. Avisan de mensajes, correos o lo que sea de las negociaciones con Bildu y Junts, de las concesiones al nacionalismo chantajista. ¿Pero de qué más nos vamos a enterar que nos sorprenda? Si van alardeando. De lo que sacan y de lo que piensan seguir sacando mientras el bicho siga vivo. Esto es como lo de Saul Bellow a un biógrafo: «¿Qué es lo que puedes revelar sobre mí que no haya revelado ya?». Como el PSOE y sus palmeros sigan así, Ferraz va a parecer la casa de Pemán en Cádiz. Ya saben, cuando El Beni y el Cojo Peroche se detuvieron ante la placa de «Aquí nació el gran escritor José María Pemán…». Y el Beni de Cádiz preguntó al Cojo: «¿Qué crees que pondrán en mi casa cuando yo me muera?». Y el otro le contestó: «Se vende».

