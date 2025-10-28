Suscribete a
VIVIMOS COMO SUIZOS

Cine guarro

Diecinueve encuentros han tenido Junts y el PSOE en Suiza. Diecinueve momentos para la ignominia

Bailando con lobas

Emoción

Rosa Belmonte

El lunes nos pusimos a ver cine guarro a las cinco de la tarde. Perpiñán es esa ciudad francesa a 30 kilómetros de la frontera que fue territorio español hasta 1659 y donde los españoles iban en los 70 a ver 'El último tango en París' ... o 'Portero de noche', que en España no se proyectaban. Por 'juarras'. Ver a Puigdemont en Perpiñán es muy diferente a ver a Marlon Brando. O no. Con perdón a Brando, es un tío echando mano de la mantequilla. La actual legislatura de Sánchez lubricada por Junts empezó en Bruselas, siguió con alegría en Suiza y termina en Perpiñán. Aunque no termine. «Pasamos a la oposición», dijo Puigdemont con su pringosa fatuidad habitual. «Ya no habrá más reuniones en Suiza», confirmaron desde la cúpula de Junts. Recuerda esto a Schwarzenegger cuando en 'Poli de guardería' dice a los niños aquello de «¡aquí ya no se hace pipí!».

