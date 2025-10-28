El lunes nos pusimos a ver cine guarro a las cinco de la tarde. Perpiñán es esa ciudad francesa a 30 kilómetros de la frontera que fue territorio español hasta 1659 y donde los españoles iban en los 70 a ver 'El último tango en París' ... o 'Portero de noche', que en España no se proyectaban. Por 'juarras'. Ver a Puigdemont en Perpiñán es muy diferente a ver a Marlon Brando. O no. Con perdón a Brando, es un tío echando mano de la mantequilla. La actual legislatura de Sánchez lubricada por Junts empezó en Bruselas, siguió con alegría en Suiza y termina en Perpiñán. Aunque no termine. «Pasamos a la oposición», dijo Puigdemont con su pringosa fatuidad habitual. «Ya no habrá más reuniones en Suiza», confirmaron desde la cúpula de Junts. Recuerda esto a Schwarzenegger cuando en 'Poli de guardería' dice a los niños aquello de «¡aquí ya no se hace pipí!».

Lo importante de recordar que no habrá más Suiza es que no habrá más la vergüenza que suponía Suiza para España. Esas reuniones de Junts con un exsecretario de Organización del PSOE encarcelado o con un expresidente por encarcelar, según algunos. Aunque no por estas reuniones.

Diecinueve encuentros han tenido en Suiza. El dato lo dio Puigdemont, que dijo: [El partido de Sánchez] «ha menospreciado los avisos y señales que les hemos mandado durante los diecinueve encuentros en Suiza». Diecinueve momentos para la ignominia. También vergüenza. Pero la ignominia, lo sabían Faemino y Cansado, es una humillación pública provocada por una acción indigna o vergonzosa. Y claro que es lo mismo que infamia, afrenta u oprobio. Con un poco de esfuerzo encontramos diecinueve sinónimos. Pero con ignominia se te llena más la boca. Como se te llena con eso que rima con olla mientras apruebas una ley de amnistía que, vaya, no se ha aplicado a Puigdemont. «No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña». Que no lo ayude a él, sobre todo. Colocaron a Armengol en la presidencia del Congreso a cambio del catalán. En el Congreso y en Europa, pero ahí no tienen manaza. Ni con mantequilla.