La cantante Aitana ha cubierto con publicidad algunos de los periódicos españoles. Cuatro páginas enteras anunciando su 'World Tour' y envolviendo los diarios con la calidez de una manta de alpaca en el sofá. Eso las webs no lo tienen, vivan los periódicos maquetados. Si ... es un banco vienen las críticas por estar vendidos al IBEX, pero qué vas a criticar en Aitana, aunque yo no sé ni qué canta. Rosalía no necesita pagar cuatro páginas para hacerse publicidad con 'Lux', que no es el jabón de las estrellas sino su nuevo disco. Montó un tumulto en Madrid para anunciarlo, pero antes se produjo el 'reveal' en Times Square (publicidad pagada, esa sí). Quiere decir que el título del disco, la portada y la fecha de lanzamiento se filtraron en Nueva York. 'Reveal' es un palabro como 'unboxing', que toda la vida ha sido abrir un paquete. Rosalía se lamentaba: «Abro el móvil y veo que el 'reveal' que vamos a hacer aquí hoy ya se ha hecho». Y se encendió un cigarrillo, según he leído en 'Vanity Fair'. Amaia Montero también se enciende cigarrillos. Las cantantes fuman.

Más publicidad. La de Paula Cánovas del Vas, diseñadora de la ropa de Rosalía mientras caminaba rumbo a Callao. Una maxifalda, palabra como de los años 70 que hacía tiempo que no leía o escuchaba. Como falda pantalón. Palabras antiguas frente a tanta modernidad. La diseñadora, consultora de Kanye West, es una murciana afincada en París y formada en Central St. Martins. Leo a Manuel Madrid que «lanza mensajes para reflexionar sobre las derivas sociales y ambientales». Entiendo más lo de 'reveal'. Pero hay más Murcia en Rosalía, que os creéis que solo tenemos acento chungo. El vinilo de 'Lux', donde ella aparece vestida de monja, incluirá un póster desplegable con forma de cruz de Caravaca. Un disco grabado con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat. Han dejado a los niños cantar con Rosalía después de revisar las letras. Ella se emocionó escuchándolos cantar el 'Virolai'. Yo me emociono con esas cuatro páginas de publicidad de Aitana.

