'Reveal' es un palabro como 'unboxing', que toda la vida ha sido abrir un paquete

Rosa Belmonte

La cantante Aitana ha cubierto con publicidad algunos de los periódicos españoles. Cuatro páginas enteras anunciando su 'World Tour' y envolviendo los diarios con la calidez de una manta de alpaca en el sofá. Eso las webs no lo tienen, vivan los periódicos maquetados. Si ... es un banco vienen las críticas por estar vendidos al IBEX, pero qué vas a criticar en Aitana, aunque yo no sé ni qué canta. Rosalía no necesita pagar cuatro páginas para hacerse publicidad con 'Lux', que no es el jabón de las estrellas sino su nuevo disco. Montó un tumulto en Madrid para anunciarlo, pero antes se produjo el 'reveal' en Times Square (publicidad pagada, esa sí). Quiere decir que el título del disco, la portada y la fecha de lanzamiento se filtraron en Nueva York. 'Reveal' es un palabro como 'unboxing', que toda la vida ha sido abrir un paquete. Rosalía se lamentaba: «Abro el móvil y veo que el 'reveal' que vamos a hacer aquí hoy ya se ha hecho». Y se encendió un cigarrillo, según he leído en 'Vanity Fair'. Amaia Montero también se enciende cigarrillos. Las cantantes fuman.

