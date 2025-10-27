PesE a que Milei había ganado, Cristina Kirchner bailó en el balcón de su casa prisión. Sonrió, saludó y bailó al ritmo de los bombos de sus seguidores. No es que el peronismo sea la progresía (tanto el trumpismo como el sanchismo se le parecen), ... pero es la ultraderecha la que se ha impuesto. También es verdad que ha votado menos gente. Un 68 por ciento. Por aquí se han puesto a advertir, ya no solo del peligro del fascismo, sino del peligro de quedarse en casa. El fascismo, como el genocidio, tiene identificadores. Y aunque no se cumplan todos, con que se dé la mayoría se da por buena la definición. Claro que el fascismo no es hoy ni parecido al clásico de los años 30. Se puede ser fascista y de izquierdas. Aunque los de izquierdas lo sientan una afrenta injusta. Demonios, los fascistas son los otros. Pablo Iglesias cree que la Policía tiene que cargar contra los 'fascistas' que apoyan a Vito Quiles en las universidades. Pero, vaya, otros totalitarismos no son fascismo.

Isabel Coixet ha estrenado en la Seminci 'Tres adioses', basada en dos relatos de los incluidos en 'Tres cuencos: rituales para un año de crisis', de Michela Murgia. Antes de morir, la italiana denunció el peligro que suponía Meloni. Llevaba años advirtiendo de la vuelta de la extrema derecha. La también autora de 'La acabadora' (mujer que se encargaba de ayudar a morir a los enfermos terminales) escribió, años después de que Eco fijara el asunto, 'Instrucciones para convertirse en fascista' (Seix Barral), donde explicaba los mecanismos de la nueva ola de extrema derecha. También echaba la culpa a los medios por prestarles una atención que los encumbraba fuera de un círculo limitado. Y recalcaba los parecidos entre unos extremos y otros, por apoyarse la extrema derecha en populismos propios de la izquierda. Como las redes.

Haga lo que haga Junts, decida lo que decida, su mayor problema es Aliança Catalana y Sílvia Orriols, hija del 'procés' pero con una agenda que va más allá del independentismo. La derecha radical, a la manera de la izquierda, ha recogido el cabreo de los ciudadanos por la seguridad, la inmigración, la vivienda…

En 2019, en su primer discurso en la ONU, Bukele se tomó una foto. Y se encargó de resaltar la importancia de las redes sociales. En 2024, también desde la tribuna: «Algunos dicen que hemos encarcelado a miles de personas, pero la verdad es que hemos liberado a millones que ahora llevan una buena vida sin miedo». La oratoria del salvadoreño es abrumadora. Sílvia Orriols es buena oradora, pero, con su aspecto de Beatriz Pinzón, le falta la presencia de Bukele, que, como escribe Giuliano da Empoli, tiene un aire entre Simón Bolívar y un personaje de 'La guerra de las galaxias». La democracia tolera las diferencias; el fascismo acaba con ellas. Pero esa es la teoría bruta, se baile o no en el balcón.