Claro que el fascismo no es hoy ni parecido al clásico de los años 30; se puede ser fascista y de izquierdas

Rosa Belmonte

PesE a que Milei había ganado, Cristina Kirchner bailó en el balcón de su casa prisión. Sonrió, saludó y bailó al ritmo de los bombos de sus seguidores. No es que el peronismo sea la progresía (tanto el trumpismo como el sanchismo se le parecen), ... pero es la ultraderecha la que se ha impuesto. También es verdad que ha votado menos gente. Un 68 por ciento. Por aquí se han puesto a advertir, ya no solo del peligro del fascismo, sino del peligro de quedarse en casa. El fascismo, como el genocidio, tiene identificadores. Y aunque no se cumplan todos, con que se dé la mayoría se da por buena la definición. Claro que el fascismo no es hoy ni parecido al clásico de los años 30. Se puede ser fascista y de izquierdas. Aunque los de izquierdas lo sientan una afrenta injusta. Demonios, los fascistas son los otros. Pablo Iglesias cree que la Policía tiene que cargar contra los 'fascistas' que apoyan a Vito Quiles en las universidades. Pero, vaya, otros totalitarismos no son fascismo.

