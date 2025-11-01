Suscribete a
El antifascismo es fascista

Prefiero a alguien con quien discrepo expresando sus ideas de manera pacífica antes que a un encapuchado imponiendo sus ideas a la fuerza

Rebeca Argudo

Hace unos días, un periodista era agredido por encapuchados autodenominados antifascistas. El término antifascista es utilizado hoy por aquellos que quieren imponer sus ideas mediante la violencia e impedir que los que piensan diferente expresen las suyas para evitar que, de hacerlo, puedan imponerlas ... violentamente y sean ellos lo que no puedan expresarlas. Es decir, los antifascistas se comportan como fascistas por si a los fascistas les diera en algún momento por comportarse como ellos. Como ven, no son más que fascistas disfrazados con la capa virtuosa de la superioridad moral que solo infiere la extrema izquierda.

