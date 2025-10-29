Suscribete a
ABC Premium
Directo
Llegan las primeras familias de las víctimas al funeral de la dana

Arma y padrino

Lo que sea que hiciera Mazón

Me da igual si la razón por la que no cuenta lo que hizo es porque le da vergüenza, porque se arrepiente o porque ni siquiera lo recuerda

Demócratas muy poco demócratas

A tope con Juan del Val

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me da igual dónde estuvo Carlos Mazón y qué hacía la tarde del 29 de octubre de 2024. No me importa si estaba echando la siesta tras pantaleónico ágape, si andaba haciéndose el galán por los aparcamientos del centro de Valencia, si conspirando para controlar ... la televisión autonómica sobre mantel de cuadros o si es que se demoró a la vuelta por ayudar a una ancianita a cruzar un paso de cebra en la calle San Vicente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app