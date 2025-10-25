Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la manifestación en Valencia por el aniversario de la dana
Cambio de hora
A las 3:00 serán las 2:00: ¿realmente supone un ahorro energético?

ARMA Y PADRINO

Demócratas muy poco demócratas

Gentile, uno de los mayores estudiosos del fascismo, denominó «democracia actuante», a la que rompe la necesaria e imprescindible unión entre el ideal y el método

A tope con Juan del Val

El debate no admite debate

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es muy preocupante la manera tan desacomplejada que tienen algunos de manifestar en voz alta ideas antidemocráticas haciéndolas pasar por todo lo contario. No tengo claro si se trata de eso que llaman «superioridad moral» de la izquierda y que, de sentirla, debe ser como ... una capa mágica de infalibilidad que hace a uno moverse por la vida seguro de que sus ideas particulares son la esencia misma del ideal democrático, o un convencimiento íntimo de que no se va a dar nunca jamás la imprescindible alternancia en el poder y eso dota de chulería. He intentado aplicar toda la caridad interpretativa de la que soy capaz pero no se me ocurre ninguna otra opción que no pase por la maldad, descartadas la estupidez y el desconocimiento (en un caso porque quien habla es Inés Herreros, vocal del CGPJ, y en el otro porque lo hace Joan Subirats, exministro de Universidades).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app