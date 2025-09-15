Las buenas causas exigen medios proporcionales y justos. El fin no justifica los medios. Por eso, resulta inaceptable el boicot, trufado de incidentes, contra los ciclistas que disputaban la etapa final de la Vuelta. Dicho con otras palabras, la violencia no puede ser utilizada para ... combatir o detener la violencia. Ahí tenemos el ejemplo de Gandhi, que logró la independencia de la India sin agredir a nadie.

El Gobierno de Netanyahu es el responsable de una carnicería que alcanza las más elevadas cotas de inhumanidad. Lo que está haciendo, sea un genocidio o crímenes de guerra, repugna a cualquier persona con sensibilidad. Y ello avala las movilizaciones de los ciudadanos y las medidas políticas contra un Estado que viola la legalidad internacional y los más elementales principios éticos.

No parece que lo sucedido en Madrid sirva como ejemplo de repudio a esa masacre por tres razones. La primera es la interrupción violenta de la carrera y la amenaza para la seguridad de los ciclistas. A ello se añade el legítimo interés de la organización y los espectadores. Y, por último, y esto es esencial, el equipo Israel no representa al Estado de Israel porque es una entidad privada, con una licencia concedida por la UCI.

De llevar hasta su extremo la lógica de este boicot, habría que impedir a cualquier ciudadano israelí participar en competiciones, publicar un libro o dar una conferencia en las ciudades europeas. No debería hacer falta recordar que ser judío no significa ser sionista o identificarse con el Gobierno de Netanyahu. Marx, Freud y Einstein eran judíos.

Pero hay otro factor que es imposible ignorar: las desafortunadas y ambiguas palabras de Pedro Sánchez, que, en el contexto en el que fueron pronunciadas, podrían interpretarse como una incitación a lo que sucedió. Las propias manifestaciones del delegado del Gobierno en Madrid, responsable del orden público, corroboran que Sánchez fue instigador de los cortes.

Da la impresión de que el presidente quiere aprovechar la división que suscita la masacre para seguir polarizando a la opinión pública. Que pretende convertir este asunto en un arma de desgaste del PP, que no ha estado muy fino en su rechazo a lo que está pasando en Gaza. La manipulación de Sánchez es pretender que creamos que quien no comulga con los métodos de los que impidieron el desarrollo de la Vuelta está a favor de los crímenes de Netanyahu. Eso es mentira.

Abogo por una movilización masiva contra el asesinato indiscriminado de inocentes. Pero al mismo tiempo defiendo el recurso a medios pacíficos, no violentos y el respeto al pueblo judío. Lo que hizo Hamás no tiene perdón ni justificación. Y concluyo: este conflicto no se solucionará jamás mediante un derramamiento de sangre que sólo sirve para perpetuar el odio.