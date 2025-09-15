Suscribete a
ABC Premium

TIEMPO RECOBRADO

La violencia no detiene la violencia

Este conflicto no se solucionará jamás mediante un derramamiento de sangre que sólo sirve para perpetuar el odio

¿Es Francia un Estado fallido?

Anne Vernon vive

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las buenas causas exigen medios proporcionales y justos. El fin no justifica los medios. Por eso, resulta inaceptable el boicot, trufado de incidentes, contra los ciclistas que disputaban la etapa final de la Vuelta. Dicho con otras palabras, la violencia no puede ser utilizada para ... combatir o detener la violencia. Ahí tenemos el ejemplo de Gandhi, que logró la independencia de la India sin agredir a nadie.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app