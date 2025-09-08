Suscribete a
tiempo recobrado

Anne Vernon vive

La vida es un misterio porque nadie elige dónde nace ni cuándo muere. El azar juega un papel decisivo en nuestro destino

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Ha cumplido 101 años. Creía que había muerto hace tiempo. Leyendo una revista francesa de cine descubrí que Anne Vernon vive. Era ya una actriz reconocida cuando Jacques Demy la eligió, en 1964, para el papel de madre de Catherine Deneuve y propietaria de ... la tienda de 'Los paraguas de Cherburgo'.

