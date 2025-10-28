Ha quedado en nuestro imaginario político que fue el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo quien obligó a María Guardiola a tragar con Vox. Dado que las versiones son tantas como fuentes, jamás conoceremos todos las verdades, vaivenes y detalles. En el negociar como en ... el gobernar, nunca se sabe qué se lleva el tiempo y qué las conveniencias. Aun así, hay algo que ambos verbos no han arrebatado a la extremeña: su capacidad de decirle no a Vox. La popular acaba de convocar elecciones anticipadas en Extremadura volviendo a su origen, a su negativa a los de Abascal.

Porque María Guardiola ha estado en el no a Vox desde el principio, aunque luego se tuvo que comer sus propias palabras. La 'realpolitik' de Génova. Quizá si el PP le hubiera hecho caso en aquel momento, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, hoy el pantone rojo-azul sería otro. No se puede saber. Lo que sí es que ahora que ella es su propia jefa –o más jefa en Génova– ha regresado a su ideología original.

En estos tiempos de politizar según venga el viento, tiene su mérito jugarse el puesto. Aunque me dirán que los aires corren a su favor. Sí, los flojos del PSOE, desinflado por sus propios problemas. No, los de Vox, más huracanados que nunca, encuestas dixit.

Hay quien en el PP duda de si la estrategia de Guardiola es la correcta. Por si pierde el poder. Por eso mismo, lo es. Regrese o no a la presidencia, ella ya ha ganado. Su valor es doble. Van dos pájaros de una convocatoria: queda por encima de Vox y por encima de Pedro Sánchez. De Vox porque no permite que el pequeño maneje al grande. De Sánchez porque le da la lección del poder. Al poner boca arriba las cartas de la gestión destapa que no se puede gobernar sin presupuestos un año y otro y otro. El presidente lleva toda esta legislatura sin cuentas. Guardiola ya tuvo que prorrogar las de 2024. El aviso que llega de la política pegada al territorio es que el presupuesto es lo primero, por encima de sillas. En caso de bloqueo, urnas.

Para el PP, la decisión de situarse frente a Vox parece nueva. No lo es en el PSOE. Pedro Sánchez, casi como Guardiola, además de con cambios de opinión, ha construido su carrera en torno a la confrontación con los de Abascal. No la ha rentabilizado mal. Así, ahora empieza un juego nuevo. Hay una mujer en el mismo tablero, pero en el otro bando, moviéndose con una parte de la estrategia sanchista.

Verdadera novedad partidista, tacticismo visionario o de supervivencia, el camino de Guardiola es el único que le queda al PP para desbancar a Sánchez: elegir el mejor solo que mal acompañado. La de Extremadura sabía y sabe cuál es el precio del viaje con quien busca destruirte. Elegir no gobernar a cualquier precio no es algo a lo que estemos acostumbrados. María Guardiola quiso ser la excepción. Al final, lo ha sido. Igual sólo es un principio.