María de Extremadura: el regreso

Regrese o no a la presidencia, ella ya ha ganado. Su valor es doble

María José Fuenteálamo

Ha quedado en nuestro imaginario político que fue el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo quien obligó a María Guardiola a tragar con Vox. Dado que las versiones son tantas como fuentes, jamás conoceremos todos las verdades, vaivenes y detalles. En el negociar como en ... el gobernar, nunca se sabe qué se lleva el tiempo y qué las conveniencias. Aun así, hay algo que ambos verbos no han arrebatado a la extremeña: su capacidad de decirle no a Vox. La popular acaba de convocar elecciones anticipadas en Extremadura volviendo a su origen, a su negativa a los de Abascal.

