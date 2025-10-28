María Guardiola abre la carrera electoral al convocar en Extremadura

Ni Castilla y León ni Andalucía. Será Extremadura la comunidad autónoma que abra un largo ciclo electoral, que arrancará oficialmente el 21 de diciembre y se prolongará hasta 2027, con el resto de autonomías y municipios en el resto de España. Ese año ... están previstas las elecciones generales si es que no hay adelanto. La presidenta de la Junta, María Guardiola, sorprendió a última hora de este lunes con una comparecencia en la que anunció que acababa de firmar el decreto de convocatoria electoral. La campaña comenzará el 5 de diciembre –día de su cumpleaños, como compartió ella misma– y los extremeños acudirán a las urnas tres días antes de Nochebuena.

Guardiola ya lanzó un aviso la semana pasada cuando se confirmó que PSOE y Vox registraban sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos. La presidenta venía advirtiendo que no podría continuar la legislatura sin proyecto de cuentas públicas para el año próximo. «La decisión está tomada», insistían en su entorno, avanzando que si esas enmiendas llegaban a debate el martes –por hoy– pulsaría el botón rojo. Que no había vuelta atrás. Y así ocurrió sin esperar siquiera a que se produjera el debate.

La comparecencia a los perodistas se convocó con muy poco tiempo de antelación. Guardiola acababa de regresar de Madrid, donde había recibido un premio de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), precisamente por un programa de estímulo de la Junta para los trabajadores por cuenta propia. Allí coincidió con Alberto Núñez Feijóo y le compartió que su intención se materializaría a última hora de la tarde. La comunicación ante los medios de comunicación llegó pasadas las siete de la tarde desde la sala de presidencia de la Junta extremeña.

En Génova confirman que el contacto «ha sido permanente» en estas semanas y que Feijóo, de hecho, «conocía y compartía» la decisión. En realidad, Guardiola sopesa el adelanto electoral desde hace tiempo. Como informó ABC hace semanas, la presidenta de la Junta tenía muy claro que no seguiría adelante sin Presupuestos y ya había empezado a analizar posibles escenarios. Ocurre algo muy similar en Aragón, comunidad en la que Vox tampoco está dispuesto a facilitar unas cuentas públicas para el año que viene y, por eso, su presidente, Jorge Azcón, valora seguir los mismos pasos.

Lo que también ha decidido la presidenta extremeña es tomar la delantera con su convocatoria sin esperar a la primera cita fijada en el calendario: el mes de marzo de 2026, fecha en la que Castilla y León acudirá a las urnas. «Extremadura es lo primero. Ya hemos aguantado muchas esperas. Extremadura crece y avanza. Y necesitamos unos Presupuestos que acompañen este momento histórico», afirmó, apoyándose en datos macroeconómicos que confirman el crecimiento de la región. El proyecto presupuestario de la Junta alcanzaba los 8.657 millones de euros. «Hacerle perder el tiempo a los ciudadanos es una irresponsabilidad», explicó para justificar también la premura de ir a las urnas en plenas Navidades.

Comparación con Sánchez

A pesar de tratarse de unas elecciones autonómicas, la lectura de los comicios extremeños será nacional. Y las comparaciones resultan obvias. Algo de lo que fuentes de Génova también sacaban pecho poco después de hablar Guardiola: «Sin Presupuestos no se puede gobernar. La coherencia es un valor que volverá a la política cuando salga Pedro Sánchez. En la Junta de Extremadura sí impera la dignidad que no hay en La Moncloa», aseguraban. El día estuvo lleno de coincidencias: horas antes Carles Puigdemont había confirmado desde Bruselas la ruptura de Junts con el Ejecutivo central, afirmando que desde este momento «pasan a la oposición» y, en ningún caso, negociarán unas cuentas públicas nacionales con Hacienda.

«El PP no es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas. Ante la amenaza de bloqueo hay que convocar elecciones», repetían en el entorno más cercano a Feijóo, que han encontrado en la vía extremeña la mejor manera de exhibir la incoherencia del presidente socialista.

La fragilidad de Gallardo

Aunque el motivo de convocatoria electoral mira a los Presupuestos, la realidad es que Guardiola toma esta decisión en un momento de relativa fortaleza, tras dos años de mandato donde ha sido mayor el desgaste del líder de la oposición que el suyo propio.

El PP afronta el próximo 21 de diciembre una cita histórica, con la oportunidad de dar un cambio de timón real y definitivo en el tablero político extremeño. Enfrente, el PSOE de un Miguel Ángel Gallardo muy debilitado, cuestionado internamente –en especial, por la provincia de Cáceres– y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por el escándalo del hermano de Sánchez, que fue contratado en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente. Sin sondeos oficiales, lo que dejan caer fuentes cercanas a los distintos grupos políticos es que el PSOE afronta las elecciones en mínimos históricos. Nunca antes había tenido una posición tan débil en Extremadura.

Todo lo contrario pasa con Vox. Los de Santiago Abascal transmiten fortaleza en público y en privado. Sienten que no van a salir perjudicados del adelanto electoral y creen que, de la manera que sea, el PP seguirá dependiendo de ellos. Las encuestas acompañan porque Vox está subiendo en todos los territorios, igual que el auge a nivel nacional.

La Junta mantiene que, tras votar el 21 de diciembre, los extremeños volverán a las urnas tras cuatro años y no en 2027, al compás del resto de regiones. Es lo que recoge el Estatuto de Autonomía de la región, que, dicen, prevalece sobre el reglamento de la Asamblea, que era el que ofrecía alguna duda jurídica.