María Guardiola abre la carrera electoral al convocar en Extremadura

La presidenta cumple su advertencia tras constatar que no tendrá Presupuestos e irá a las urnas el 21-D

Extremadura toma la delantera a Castilla y León y Andalucía, a la espera de Aragón

Las elecciones serán el 21 de diciembre

María Guardiola en su comparecencia
María Guardiola en su comparecencia
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Ni Castilla y León ni Andalucía. Será Extremadura la comunidad autónoma que abra un largo ciclo electoral, que arrancará oficialmente el 21 de diciembre y se prolongará hasta 2027, con el resto de autonomías y municipios en el resto de España. Ese año ... están previstas las elecciones generales si es que no hay adelanto. La presidenta de la Junta, María Guardiola, sorprendió a última hora de este lunes con una comparecencia en la que anunció que acababa de firmar el decreto de convocatoria electoral. La campaña comenzará el 5 de diciembre –día de su cumpleaños, como compartió ella misma– y los extremeños acudirán a las urnas tres días antes de Nochebuena.

