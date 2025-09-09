Descubro la misma semana que nunca se acaba la batalla. Me llegan los resultados del Digital News Report del Reuters Institute. Cada vez aplicamos más el consumo selectivo de noticias. La desconfianza en las 'fake news' refuerza el valor del quién nos cuenta qué. ... Bien. Miren, es uno de los caballos de batalla de este Gobierno. También deberían estar contentos en Moncloa.

Pero no seamos tampoco unos ilusos, no vaticino una nueva época dorada para el periodismo, pero algo es algo. La chispa de alegría me dura lo que tardo en volver a la política española. Habla Leire Díez en el Senado, la supuesta fontanera del PSOE que no quiere ser considerada así y así debe ser. Tú puedes ser lo que quieras ser. O aparentarlo. La política también es un teatro en el que a cada uno le toca un papel. Como en la vida misma, no siempre estás cómodo con él.

Comparece Leire Díez en la Sala Clara Campoamor, sobre el frontal de la página 2 de 'El Liberal' de 1931 dando la noticia de la aprobación del sufragio universal en España. Y cuánto más habla más me indigna que hayan elegido ese escenario. Se puede utilizar el periodismo en nombre de las más sucias maniobras, faltaría más, es libertad de expresión si me apuran, pero no delante de noticias históricas. Porque lo que hace Leire Díez para salvarse, es tirarnos piedras a manos llenas. A los periodistas. No porque diga que sea del gremio, que lo será –no somos nadie para repartir carnets y la historia de la prensa está llena de intrigas y marrullas–. Sino porque asegura que utiliza el periodismo (de investigación) para conseguir información y así escribir su libro. Que serán uno, dos o tres los volúmenes que va a publicar. Yo creo que más. Se los recomendaremos encarecidamente a María Pombo para iniciarse en la lectura. Menudo juego nos va a dar. Basta con verla hablar en pantalla. Qué tablas. Hablo de las dos.

No estoy yo en contra de algunos métodos para sonsacar material. Pero la misma Leire Díez reconoce que lo que hace no está bien. Frase de su comparecencia: «Hay periodistas que no sólo hacían esto, sino que hacían algo peor». A su favor diré que no disimula. Ahí la tienen, alguien que no blanquea sus métodos. Añado, en esta merecida loa, que nunca se me hubiera ocurrido hacerme pasar por fontanera de un partido para pescar información. Triple punto por la originalidad. Cuando le den el Pulitzer la valoraremos mejor. Es la 'fake person' perfecta. Utiliza el mejor disfraz. La máscara más útil. Políticos disfrazados de periodistas. O periodistas disfrazados de políticos. Que ya me lío. Da igual, ambos gremios tenemos siempre un aire de sospechosos. Visto así, a mí igual termina por convencerme la puesta en escena, pero con el nuevo Código, en el Congreso de los Diputados a Leire Díez no le darían ni media acreditación.