Leire Díez asegura que no tenía relación con Cerdán, pero reconoce que le ofreció información en 2024

Leire Díez ha venido a hablar de su libro. La exmilitante del PSOE ha acudido este lunes a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ha continuado en su afán de enmarcar sus presuntas labores de fontanería de partido en ... una investigación periodística sobre las cloacas que verá la luz en forma de libro a finales de este año. «No soy fontanera, soy periodista», ha repetido en varias ocasiones.

Diez ha pasado algo más de tres horas tratando de convencer a sus señorías en la sala Clara Campoamor del Cámara Alta de que no mantenía una relación «personal ni profesional» con el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, a pesar de reconocer que en abril de 2024 se reunió con este en dos ocasiones en la sede de la calle Ferraz para entregarle información que había recabado, aparentemente de forma altruista, sobre el funcionamiento de «las cloacas» durante el Gobierno de Mariano Rajoy. «Fue en la quinta planta», ha asegurado, donde se entregaron unos audios, pero no ha especificado de quién ni sobre qué, tampoco si esas grabaciones se obtuvieron ilegalmente. Noticia Relacionada Cerdán pide que el guardia civil que se reunió con Leire Díez declare como testigo Carmen Lucas-Torres Su defensa afirma que el investigado Rubén Villalba pudo «contaminar» la investigación [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

