La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, comparece en la comisión del caso Koldo en el Senado

Leire Díez asegura que no tenía relación con Cerdán, pero reconoce que le ofreció información en 2024

La fontanera del PSOE se reivindica como periodista y niega tajantemente haber recibido instrucciones de Ferraz para desactivar a un agente de la Guardia Civil

Moncloa refuerza el control de la UCO con la excusa de las filtraciones

Comparecencia de Leire Díez en el Senado para hablar de su implicación en los audios sobre la UCO, en directo

Leire Díez, en el Senado
Leire Díez, en el Senado
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Madrid

Leire Díez ha venido a hablar de su libro. La exmilitante del PSOE ha acudido este lunes a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y ha continuado en su afán de enmarcar sus presuntas labores de fontanería de partido en ... una investigación periodística sobre las cloacas que verá la luz en forma de libro a finales de este año. «No soy fontanera, soy periodista», ha repetido en varias ocasiones.

