TIRO AL AIRE

Vueltas

La reunión con Puigdemont no fue por la lástima a que el prófugo no pueda volver, sino para que Sánchez e Illa puedan regresar a sus puestos

Por qué tragar con el PPSOE

Madre de menas

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Este 2025, septiembre nos ha traído un mes diseñado con escuadra y cartabón. Que el 1 caiga en lunes (o viceversa) sólo puede ser obra de alguna mente cuadriculada. Aquí estamos todos los demás, prestos en nuestros puestos, incluso los que no nos hemos ido ... de vacaciones. Aun así, se empeña la calle y yo, como la RAE, lo asumo: el año empieza el 1 de septiembre. Ya que estamos mezclando, como cantaba aquel anuncio de turrón, volvemos a casa. Cada uno a la que le toca, que no es siempre la que uno quiere. Pienso en esos profesores que no conocen su destino hasta el día de antes. Tanta gente a expensas de los bailes de sillas y los planes de otros. Los cambios, que parecen repentinos, pero no lo son. Muchos venían pensados del año pasado, digo de la temporada anterior. Y así, Pepa Bueno se reincorpora a TVE que ya antes había sido su casa. Lo mismo con Pedro Sánchez, que además quiere que siga siendo suya. No oculta sus intenciones.

