Suscribete a
ABC Premium

café con neurosis

Sociedades al servicio de las idologías

La ideología ha determinado que la energía nuclear es mala

Inquietantes detalles

El maniqueísmo como salvavidas

Luis del Val

Luis del Val

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La situación de la central nuclear de Almaraz es una clara demostración de cómo los gobiernos, al servicio de las ideologías que representan, son capaces de destrozar una comarca. Decía Raymond Aron que la ideología viene a ser una especie de religión secular, y ... yo añadiría que, en algunos casos, sus intérpretes la convierten en una religión rígida y fundamentalista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app