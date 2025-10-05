Suscribete a
ABC Premium

El doble juego del Gobierno con la nuclear de Almaraz: más de 10 años de contradicciones

Lleva mucho tiempo queriendo acabar con esta energía, pero ahora dice que es culpa de las empresas

El Ejecutivo insiste en que está dispuesto a negociar con los dueños, aunque tiene diversas líneas rojas

Central de Almaraz
Central de Almaraz GUILLERMO NAVARRO

Adrián García Durán y Raúl Masa

Salvar Almaraz es, cada minuto que pasa, más complicado. El calendario de cierre planteado por el Gobierno sigue marcando 2027 y 2028 como el punto y final a la actividad de la central nuclear extremeña que sostiene más de 4.000 empleos en un ... ya de por sí mermado —en términos industriales— norte cacereño. Hace apenas una semana, la propia Central Nuclear de Almaraz (CNA), reconoció en un comunicado oficial que, a finales de octubre, arrancarán las tareas de desmantelamiento. Quienes defienden su continuidad admiten que queda poco margen de maniobra y que, llegados a marzo del próximo año, ya no habrá nada que hacer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app