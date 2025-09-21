Suscribete a
café con neurosis

El maniqueísmo como salvavidas

«Si los caballos están en la cuadra y Manolo se encuentra en la cuadra, Manolo es un caballo»

El cambio perpeuto

Normalidad española... singular

Luis del Val

Luis del Val

Cuando las mentiras son tan abundantes y repetidas que incluso a los compañeros de trinchera política les empieza a dar vergüenza defenderlas como verdades; cuando las expectativas de voto decaen de manera constante y continua, y ni siquiera el servilismo de un sociólogo es ... capaz de enmendar con sus encuestas manipuladas, porque es una tendencia inalterable; cuando no se puede salir a la calle sin el peligro de una bronca por parte de los ciudadanos; cuando hasta en el exterior han salido las noticias de la corrupción familiar y los antaño gratificantes viajes a otros países se han transformado en una insatisfacción; y, en fin, cuando la acariciada y fiel soberbia debe someterse casi a diario, y obligar al soberbio a ponerse de rodillas, y a tender la mano para solicitar un voto secesionista, por caridad… Entonces, ya sólo queda el recurso de acudir al maniqueísmo, y extender el miedo a los otros, con el silogismo trucado de siempre: «Si el judío Netanyahu, que manda sobre los judíos de Israel, es malo, los judíos son malos», «Si la extrema derecha es perversa, Feijóo es un perverso, porque cualquier día se abrazará con la extrema derecha», «Si los caballos están en la cuadra y Manolo se encuentra en la cuadra, Manolo es un caballo».

