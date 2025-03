En alguno de los relatos que protagoniza, el padre Brown es inquirido por el método que emplea para descifrar los más horrendos crímenes. El sacerdote chestertoniano nos explica entonces que consiste en «meterse dentro del asesino», pensando sus pensamientos, acunando sus pasiones, viviendo en « ... postura encogida» y en «odio concentrado», hasta «ver el mundo con sus mismos ojos ensangrentados».

Probemos a utilizar este método del padre Brown para «meternos dentro» de los etarras que presentaron candidatura a las elecciones municipales. Estos etarras perpetraron sus crímenes horrendos para conseguir que las autoridades españolas accedieran a disolver la comunidad política. Fueron capturados y condenados a prisión durante años, en los que seguramente tendrían tiempo de leer la Constitución vigente, donde que especifica (artículo 25) que las penas privativas de libertad están orientadas a la «reinserción social». Y donde no se establece ningún tipo de limitaciones al ejercicio del «pluralismo político» (artículo 6), fuera del respeto a la ley. Así, estos etarras descubrieron que la concurrencia en elecciones de partidos que defienden «mediante vías democráticas» ideas disolventes de la comunidad política es por completo libre.

Sigamos adentrándonos en el pensamiento de estos etarras. Sin duda, la lectura atenta de la Constitución los convenció de que no había prueba mejor de su «reinserción social» que presentar su candidatura por un partido político, sin necesidad de abjurar de sus ideas disolventes. Así que los etarras, tras cumplir escrupulosamente sus condenas, incluido el período de inhabilitación que conllevaban, se reinsertaron incorporándose a las candidaturas del partido que sigue defendiendo las mismas ideas que antes los etarras defendían con las pistolas. Ideas que, para el Régimen del 78, son sacrosantas, porque representan el «pluralismo político».

¿Acaso los etarras no han acatado reverentemente la Constitución? ¿Por qué han renunciado a sus candidaturas, pues? Nos hallamos ante el más artero de los fraudes políticos, que es el que escenifican los gobernantes para que los panolis no reparen en la iniquidad de las leyes. Esos etarras han escenificado, en connivencia con el hipocritón Régimen del 78, su renuncia a las candidaturas electorales para que los panolis puedan seguir creyendo ilusamente que hay una Constitución que los protege, para que sigan adorando un ídolo que los destruye. Por supuesto, los etarras que han retirado su candidatura electoral no son víctimas de ese fraude, sino cooperadores necesarios. Son devotos constitucionalistas; y saben que el mejor modo de garantizar la salud del Régimen que ampara sus ideas perversas y disolventes (y que, llegado el momento, legitimará su consumación «mediante vías democráticas») consiste en participar de esta burda escenificación. Ahora ya podemos ver el mundo con los ojos ensangrentados del asesino, como pedía el padre Brown.