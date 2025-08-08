Suscribete a
ABC Premium

proverbios morales

Maneras

Lo que menos se puede decir del antisemitismo oficial español es que le falta finura

Periodistas

Picaresca

Jon Juaristi

Jon Juaristi

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pensaba dedicar la columna de esta semana a comentar el nombramiento de don Jorge Pérez Naharro como «Director del Gabinete del Director de Gabinete del Presidente del Gobierno», según consta en el BOE de 5 de agosto, o sea, un rizo del rizo del enchufismo ... sanchista, tipo Jésica, aunque cruzado con los hermanos Marx (la parte contratante de la primera parte es la parte contratante de la primera parte).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app