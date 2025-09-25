Suscribete a
Sobre el Fin de la Historia

Sobre el sentido de la escalera mecánica de Trump y Melania en la ONU y la concordia neoliberal de Petraeus y Al-Julani

Los que servimos

Guerras civiles

Ignacio Ruiz-Quintano

Dos imágenes deja la cumbre patafísica de Nueva York: Trump y Melania varados en una escalera mecánica de la ONU, por un lado, y por el otro, David Petraeus, exdirector de la Cia, con Abu Mohammad al-Julani, exrebanacuellos del Isis, en condumio saludable ... y honesto contubernio neoliberal.

