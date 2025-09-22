Suscribete a
ABC Premium
Balón de Oro
A qué hora empieza la ceremonia y dónde verlo en directo
Directo
París se viste de gala: Lamine Yamal y Dembélé, grandes favoritos

visto y no visto

Los que servimos

«La obediencia tiene el mismo contagio epidémico que el miedo»

Guerras civiles

La ceguera perceptiva

Ignacio Ruiz-Quintano

Ignacio Ruiz-Quintano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se oye algún que otro carraspeo porque Piñeiro, un almirante español, opina que su Armada no está para combatir a los cayucos del tráfico de mozos africanos con destino a la Europa que quiere conquistar Rusia, y que de estar a algo, está para ... ayudar (a los cayucos, no a la conquista de Rusia).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app