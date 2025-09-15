Suscribete a
visto y no visto

La ceguera perceptiva

Ningún pueblo quiere hoy la guerra, pero todos sus gobiernos la anhelan como perros de caza

El año judicial

Ignacio Ruiz-Quintano

Melville, que había publicado 'Moby Dick' en el bicentenario de 'Leviatán', en 1855 publica 'Benito Cereno', capitán español de un transporte de esclavos de Valparaíso a Callao. Los esclavos, arengados por Babo, se amotinan y ponen rumbo a Senegal. Se cruzan con un barco ... americano al mando del capitán Delano, que aborda al galeón español. Babo ordena a Cereno fingir que sigue al mando, y el capitán obedece, pero en su actuación mezcla frases enigmáticas y gestos extraños, que entienden los presentes menos Delano, y al español sólo le queda arrojarse al agua.

