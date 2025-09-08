Suscribete a
Entrevista
Carlos Alcaraz: «Me gusta vivir, hay que saber desconectar»
Cae el Gobierno francés tras no superar la moción de confianza

El año judicial

De cómo el Estado procede a absorber el derecho, haciéndolo suyo como legislativo y judicial para formar una unidad con el poder político, el ejecutivo

Ignacio Ruiz-Quintano

En el expaís de Hamilton, el año judicial podría arrancar con el caso de Iryna Zarutska, ucraniana de 23 años que, huyendo (¡ésta sí!) de la guerra, se refugió en Estados Unidos y, un viernes de agosto, halló la muerte en un tren de ... Charlotte (Carolina del Norte) a manos de un reincidente (catorce veces puesto en libertad por el sistema judicial), sin que nadie en el vagón hiciera nada por ella mientras se desangraba, y sin que uno solo de los prestigiosos medios periodísticos se dignara a mencionar el suceso (AP, PBS, NYT, NPR, WSJ, BBC, WP, CNN, WAPO, Reuters, MSNBC…). En contraste, la algarabía organizada por esos mismos medios en el caso del ex marine Daniel Penny. Del asesinato de Iryna hemos sabido por Elon Musk, que aireó en su red el vídeo del suceso, para escarnio del prestigioso periodismo 'mainstream', que es el viejo periodismo 'muckraker' de la época de Roosevelt (Theodore), quien popularizó el término sacado del libro protestante 'The Pilgrim's Progress'.

