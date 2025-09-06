Suscribete a
Zelenski declina visitar Moscú e invita a Putin a reunirse en Kiev

El presidente ucraniano afirmó que no puede viajar a la capital de Rusia mientras su país es bombardeado a diario por las fuerzas del Kremlin

Putin considera el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania un «objetivo legítimo para la eliminación»

El presidente Zelenski, esta semana en París AFP
Miriam González

Kiev

Volodímir Zelenski ofrece la capital de Ucrania para reunirse con Vladímir Putin después de la invitación rusa para celebrar el encuentro en la capital rusa. El mandatario ucraniano ha explicado la imposibilidad de realizar dicha cumbre en el país euroasiático. «No puedo ir ... a Moscú cuando mi país sufre ataques con misiles a diario. No puedo ir a la capital de este terrorista», dijo Zelenski durante una entrevista con ABC News. Putin «entiende eso», agregó el presidente.

