Sánchez 'secuestra' las Cortes

El presidente está sacando adelante su plan de gobernar sin presupuestos y sin leyes para no requerir «el concurso del Parlamento»

Moncloa insta a los ministros económicos a aplicar medidas que eviten el paso por las Cortes

La Constitución regula con términos taxativos el reparto de competencias entre poderes sobre los Presupuestos Generales del Estado. Al Gobierno le corresponde su elaboración y a las Cortes Generales, dice el artículo 134.1, «su examen, enmienda y aprobación». Para evitar que estas previsiones ... queden en papel mojado, ese mismo artículo dispone que el Ejecutivo «deberá presentar al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Solo si esos presupuestos no fueran aprobados, se considerarían prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. La negativa del Gobierno de Sánchez –y van tres– a presentar un proyecto de ley de presupuestos es un incumplimiento doloso de sus obligaciones constitucionales. La Constitución no ofrece alternativa al Ejecutivo: debe presentar el proyecto y exponerse a la decisión soberana del Parlamento. Vulnerar este mandato equivale a dictar una resolución injusta a sabiendas, es decir, una prevaricación, aunque se disfrace de decisión política.

