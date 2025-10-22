Suscribete a
El Senado aprueba llevar al Gobierno ante el Constitucional si no presenta Presupuestos en un mes

Los populares han hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta en un bronco Pleno con constantes interrupciones

El presidente del Senado, Pedro Rollán
El presidente del Senado, Pedro Rollán
Carlos Mullor

El Senado ha aprobado este miércoles llevar al Gobierno de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional si no presenta Presupuestos Generales del Estado en un plazo de un mes. El PP, liderado por Alicia García en esta cámara, anunció esta medida, un conflicto de atribuciones desde ... el Senado –herramienta que ha utilizado en distintas ocasiones esta legislatura– para denunciar el incumplimiento del Ejecutivo en su deber principal. Como ya desveló ABC cuando expiró la fecha límite para presentar las Cuentas, han llevado a cabo esta estrategia para «alzar la voz» contra el «abuso de poder».

