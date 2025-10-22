El Senado aprueba llevar al Gobierno ante el Constitucional si no presenta Presupuestos en un mes

El Senado ha aprobado este miércoles llevar al Gobierno de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional si no presenta Presupuestos Generales del Estado en un plazo de un mes. El PP, liderado por Alicia García en esta cámara, anunció esta medida, un conflicto de atribuciones desde ... el Senado –herramienta que ha utilizado en distintas ocasiones esta legislatura– para denunciar el incumplimiento del Ejecutivo en su deber principal. Como ya desveló ABC cuando expiró la fecha límite para presentar las Cuentas, han llevado a cabo esta estrategia para «alzar la voz» contra el «abuso de poder».

El debate, a pesar de conocer ya el futuro resultado de la votación, ha sido muy bronco y ha estado caracterizado por las constante interrupciones tanto de los populares como socialistas. Tras una primera defensa de la propuesta del senador del PP Antonio Silván en la que criticó la «anomalía democrática sin precedentes» que provoca la falta de Presupuestos, María de Lirio Martín, del Grupo Socialista, ha sido llamada al orden en dos ocasiones durante su turno de palabra al no referirse a la cuestión planteada y centrarse en las Cuentas autonómicas de Castilla y León. Martín se ha preguntado si «la mentira es un recurso para gobernar» para el PP y les ha acusado de provocar sus propias «anomalías democráticas» con sus actuaciones en las autonomías.

Tras una ovación de los senadores del PSOE a su compañera, Alicia García ha tomado la palabra para tachar la comparecencia de la socialista de «tomadura de pelo» y describirla como «una falta de respeto» y una «anomalía democrática». Además ha denunciado que el líder del Grupo Socialista se haya dirigido al presidente del Senado gritando «de qué vas». «Es una amenaza directa a la tercera autoridad del Estado» y «están nerviosos porque son el Gobierno de la corrupción», ha afirmado.

El PP ha recordado que el artículo 134 de la Constitución establece la obligación del Gobierno a elaborar y presentar unos Presupuestos Generales del Estado ante las Cortes. Estos, como explican, tienen carácter anual y deben ser presentados al menos «tres meses antes de la expiración de los del año anterior», algo que el Ejecutivo ya incumplió el pasado 1 de octubre. Los populares se basan en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para interponer un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales cuando uno «realiza una actuación que impide el ejercicio de la competencia de otro» o «la omisión del ejercicio de una competencia que le corresponde causa un perjuicio a otro órgano constitucional». El hecho de que a las Cortes Generales (Congreso y Senado) se les impida celebrar el debate del proyecto presupuestario –tal y como también establece la Constitución– ha servido para plantear el conflicto contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares son sabedores que la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en este órgano provoca reduce las posibilidades de éxito de la medida.

La oposición en el Senado, «compasa entre socios»

Tras las toscas comparecencias de los dos grupos con mayor representación en el Senado, los portavoces de los grupos se han posicionado ante la medida. El socialista Magdaleno Alegría ha comparado este nuevo conflicto de atribuciones como una persecución al estilo de El Coyote y el Correcaminos: «Nos recuerda la marca 'Acme' para parar al correcaminos. Tras cada nuevo fracaso, vuelven a comprar un nuevo invento marca 'Acme'. Volverán a fracasar y como el coyote, no aprenden». «Les pedimos que reflexionen, la política no puede ser una persecución sin fin», ha sentenciado.

Por parte de Junts, Joan Baptista Bagué, ha avisado de que si el Gobierno no presenta presupuestos, «no podrá vetar iniciativas legislativas ni del Congreso ni del Senado», pues «jurídicamente no se sostiene» vetarlas si no presenta las cuentas.

En su mayoría, han apoyado la prorrogación de las Cuentas generales y han criticado la propuesta de los populares. «Compasa entre socios», ha sentenciado la popular Cotelo Balmaseda al observar la unanimidad de los demás grupos parlamentarios. Finalmente, los populares, sin ningún tipo de sorpresa gracias a la mayoría absoluta que gozan, han sacado adelante la propuesta. Por lo tanto, si el Gobierno no presenta los Presupuestos Generales en menos de 30 días desde que se le notifique, el Senado podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional.