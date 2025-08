La decisión empaña un proceso donde lo que trasciende es la actitud vengativa de una izquierda que no perdona a Uribe que destruyera el vínculo del narcotráfico con la guerrilla del país

La condena en primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez a 12 años de arresto domiciliario ha llamado la atención por las prisas de la jueza por recluirlo. La magistrada aduce el carácter ejemplarizante de su decisión, pero sólo ha conseguido poner bajo la lupa las irregularidades del caso donde la denuncia inicial de Uribe fue desatendida y, sin embargo, se inició una investigación secreta contra él en la que se le había privado del derecho a defensa. La jueza ha preferido encerrar en su casa al expresidente antes que esperar a que la sentencia de culpabilidad sea ratificada por las instancias superiores de la Justicia, beneficio que se suele dar a la generalidad de los colombianos que no han cometido delitos de sangre. Uribe fue un presidente polémico, que no siempre actuó limpiamente, pero la decisión empaña un proceso donde lo que trasciende es la actitud vengativa de una izquierda que no perdona a Uribe que destruyera el vínculo del narcotráfico con la guerrilla del país.