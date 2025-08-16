Suscribete a
La ceremonia civil de despedida a Javier Lambán se desarrolló en la sala del crematorio del cementerio municipal de Ejea de los Caballeros, su pueblo. Por deseo de su viuda e hija, tan solo han asistido familiares, los amigos más cercanos de la familia ... y tan solo dos políticos como representantes institucionales: La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. La ceremonia fue tal cual quiso Lambán: Austera, breve y bajo un retrato suyo obra de sor Isabel Guerra, «la monja pintora». Durante la presentación del cuadro, Lambán le dijo a la hermana Isabel: «Hermana... eres la mejor. Por eso quise que hicieras mi cuadro. Lo que ha salido de tus pinceles mejora todas mis expectativas. ¡Ojalá la oncología fuera tan eficaz conmigo como lo son tus pinceles!... No sabes lo que me gustaría y lo feliz que me harías si fueras capaz de ese milagro».

