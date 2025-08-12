Que conste en acta que la idea del titular no es mía. Al César lo que es del César. El colega Álvaro Martínez me planteó el oficio (todo digno, que me perdonen) del fontanero y me vino como anillo al dedo. Y es que las ... labores de la tal Leire Díez (la mujer de las mil caras, peinados, tintes y aspectos) es lo más parecido a la fontanería entendida como desatascos, tuberías obstruidas, amalgama de pelos y otros descompuestos, atascos de inodoros y cisternas desgastadas y pocería. A todo eso y a más es a lo que me recuerdan la tal Leire y sus jefes. Y es que esa es la derivada más importante: ¿alguien se cree (no hay más que verla) que esta pobre mujer iba por libre?

La protagonista del basurero nacional a mediados de este insoportable mes de agosto es Leire Díez. Pero me imagino a Su Sanchidad 'to' pancho', tan progresista y reformista, en el palacio de La Mareta pensando: «Este Santos se ha pasado veinte pueblos. No se le puede dejar solo».

Lo penúltimo es que la Fiscalía de Madrid pide investigar a Leire por intentar sobornar a un par de fiscales. El objetivo de la 'fontanera' era solicitar al fiscal José Grinda datos sobre investigaciones en marcha desde Anticorrupción y otras irregularidades de funcionarios. Por enmerdar que no quede.

A la vez, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya imputó a Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por ofrecer favores judiciales a cambio de información para comprometer a miembros de la UCO y de la propia Fiscalía. Y aún dijo la tiparraca esta que trataba de recopilar material para un libro.

Por cierto, el fiscal Ignacio Stampa asegura que le citaron en nombre de Santos Cerdán, pero que a la cita se presentó Leire. ¡Vaya chasco! Me imagino la escena: «¿Pero esta tía quién es?». ¡Atención!, pregunta: ¿alguien se puede creer que la Leire Díez esta va por libre? ¿Pero no le hemos visto la pinta? Pasa como con el otro: ¿alguien se puede creer que el tal Koldo iba a lo suyo, sin jefe y sin perro que le ladre? La tal Leire es una tonta útil que se ha creído Mata Hari. Ella, como Koldo, son los 'pringaos' de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

La verdadera cuestión es: tras Leire y Koldo (no hay más que verlos), ¿alguien se puede creer que Jose (Luis Ábalos) y Santos Cerdán iban por libre? De verdad... ¿Alguien en su sano juicio aún se traga que Pedro Sánchez ni supo ni sabe nada de toda esta chusma?

PD: Y, mientras, Marlaska tostándose en Lanzarote, cerca de Zapatero y de Salvador Illa con Pedro poniendo los gin tonics.

Con Santos Cerdán pasando el rato en la cárcel de Soto del Real (como si se nos hubiera olvidado esta vergüenza) y con Jose curando la medio depresión con alguna sobrinita («soy feminista porque soy socialista»). Y con Óscar Puente tuiteando la última sandez haciéndose el gracioso, mientras otros cientos de usuarios de Renfe se estarán asando en un tren en mitad de no sé qué vía de España.