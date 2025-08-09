Hace un año, a estas alturas de mitad de agosto, el ex 'molt honorable' Carles Puigdemont aún se estaba partiendo la caja tras el ridículo al que había sometido a toda España. Pero no lo hizo él sólo. Que no se venga arriba. En ... agosto de 2024, el Gobierno de España con el presidente a la cabeza, con el ministro del Interior de su manita y con un tal Santos Cerdán como ministro plenipotenciario pactaron con un lunático huído del Tribunal Supremo cómo humillarnos hasta el límite. Y ahí está el tío, pegándose la vida padre en Waterloo, sin dar un palo al agua y creyendo que es el libertador mesiánico de un principado inventado.

Hace un año, el tal Puigdemont, junto a sus súbditos más acérrimos, con unos cuantos 'mossos d'esquadra' y con una logística perfectamente planificada con el Estado «opresor», se plantó a las puertas de Parlament, soltó su mitin y se marchó. Y todo lo hizo tan pichi, tan engreído como de costumbre. Y ahí siguen sus compinches: el uno veraneando en La Mareta, el otro cerquita y el tercero en la cárcel de Soto del Real. (Está claro quién es el más 'pringao' de todos). Lo más increíble (más allá del sainete en sí vivido en aquel escenario) es que la cosa, lejos de mejorar, va de mal en peor con el que faltaba 'pal duro': Zapatero entra en escena en Waterloo. De hecho, muy probablemente a estas horas, Pedro, ZP, Salva y Marlaska estén organizando la agenda para el próximo encuentro en la cumbre entre José Luis y Carles, en la que supondrá la enésima cumbre interplanetaria (de ahí lo de los lunáticos) protagonizada por el expresidente del Gobierno que manda e influye más que cuando estaba en La Moncloa. Entre medias, el 'principito de Waterloo' se nos despachó con un truño insoportable en forma de tuit para recordar su hazaña de hace un año, para restregarnos la humillación a los que le pagamos el exilio dorado y para reivindicar no sé qué libertad para el pueblo de su Cataluña. Como las maracas de Machín... Yo te propongo, Carles, que le eches un par de... barretinas y te plantes en la puerta del Tribunal Supremo un día de estos. Y que bajo la histórica proclama de Tarradellas («Ja sóc aquí») te presentes al guardia civil de la puerta. Todo sea por la liberación de tu «Catalunya lliure» como decías en el truñaco que te marcaste en Twiter. ¿A que no hay?

Y la guinda... todos a la espera del recurso que Puigdemont ha presentado ante el TC con la ley de Amnistía (redactada casi por él mismo) como telón de fondo. Se admiten apuestas sobre lo que dictaminará Conde- Pumpido.

PD: Y, por si fuera poco, Illa pide «corregir el 'dumping fiscal' que hace Madrid» y acusa a Ayuso de «freír» a los catalanes. ¿Esto se le habrá ocurrido a él solito? ¿De verdad se cree que Ayuso o quien presida Madrid, Andalucía o Galicia están friendo a los catalanes? ¿Quién se gasta la pasta en embajadas, en procesos independentistas, en identidades y en que Puigdemont viva como el marajá de Kapurtala? ¿Quién está friendo en verdad a los catalanes?