Puigdemont... un año después

Y todavía Illa acusa a Ayuso de «freír» a los catalanes, mientras Puigdemont vive como un marajá

Hace un año, a estas alturas de mitad de agosto, el ex 'molt honorable' Carles Puigdemont aún se estaba partiendo la caja tras el ridículo al que había sometido a toda España. Pero no lo hizo él sólo. Que no se venga arriba. En ... agosto de 2024, el Gobierno de España con el presidente a la cabeza, con el ministro del Interior de su manita y con un tal Santos Cerdán como ministro plenipotenciario pactaron con un lunático huído del Tribunal Supremo cómo humillarnos hasta el límite. Y ahí está el tío, pegándose la vida padre en Waterloo, sin dar un palo al agua y creyendo que es el libertador mesiánico de un principado inventado.

