Suscribete a
ABC Premium

EN CLAVE DE TRON

Begoña Gómez

Ninguna empresa que yo conozca (pyme, grande o multinacional) daría un solo euro voluntariamente a un máster o a una cátedra así

¿A nadie se le cae la cara de vergüenza?

Algo habrá hecho

Ángel Expósito

Ángel Expósito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Doy mi palabra de que escribo esta columna desde el más absoluto de los respetos pero, a la vez, convencido de que si no es por algún tipo de influencia, presión, interés, intercambio o, directamente, por enchufe resulta inconcebible que alguien decida invertir, patrocinar o ... financiar un invento como la cátedra (o lo que sea eso) promovida por Begoña Gómez.A vueltas con el caso de la esposa del presidente se nos está olvidando lo mollar. Andamos con que si la asesora, los emails, la empresa del software, la cátedra, la Complutense o el IE y dejamos de lado el papel de la protagonista como profesora, conferenciante o asesora no sé muy bien de qué.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app